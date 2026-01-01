Despliega Ahora la instalación con un solo clic.
Monitorización de Docker y Kubernetes sin configuración, con estado de contenedores, comprobaciones de puntos finales, certificados y una página de estado pública.
Elige un plan VPS para Maintenant
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Maintenant
Maintenant es una herramienta de monitorización unificada de código abierto que reemplaza varias herramientas autoalojadas a la vez. Basta con desplegar un único contenedor y este descubre automáticamente cada carga de trabajo en tu host, rastreando el estado de los contenedores, el uso de recursos, los puntos finales HTTP y TCP, los certificados TLS, las actualizaciones de imágenes y los riesgos de seguridad de la red desde un panel de control impulsado por Go.
Diseñado para autoalojadores y equipos pequeños, Maintenant se distribuye como un único binario respaldado por SQLite, sin necesidad de una base de datos externa o un remitente de registros. Se distribuye deliberadamente sin autenticación integrada y está diseñado para ubicarse detrás de tu proxy inverso existente, para que mantengas una única capa de identidad en toda tu pila mientras posees cada métrica, línea de registro y alerta sin precios por host o por métrica.
Funciones clave de Maintenant
Autodescubrimiento de contenedores
Detecta cada contenedor Docker y carga de trabajo de Kubernetes en el momento en que se inicia, incluyendo cambios de estado, bucles de reinicio y transmisión de registros.
Comprobaciones de punto de conexión y de actividad
Define monitores de latido HTTP, TCP y cron mediante etiquetas de Docker con umbrales de fallo y recuperación configurables.
Seguimiento de certificados TLS
Importa automáticamente certificados de puntos finales HTTPS monitorizados y avisa con 30, 14, 7, 3 y 1 días de antelación a la caducidad.
Métricas de recursos
Grafica la CPU, memoria, red y E/S de disco en tiempo real por contenedor con alertas de umbral con supresión de rebotes para mantener el ruido bajo.
Actualizar inteligencia
Escanea los registros OCI para comparar los resúmenes de imágenes, para que sepas exactamente qué cargas de trabajo tienen versiones más recientes esperando.
Página de estado pública
Agrega la gravedad de los monitores en una página de estado en tiempo real impulsada por eventos enviados por el servidor para clientes y compañeros de equipo.
¿Por qué ejecutar Maintenant en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.