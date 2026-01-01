Maintenant es una herramienta de monitorización unificada de código abierto que reemplaza varias herramientas autoalojadas a la vez. Basta con desplegar un único contenedor y este descubre automáticamente cada carga de trabajo en tu host, rastreando el estado de los contenedores, el uso de recursos, los puntos finales HTTP y TCP, los certificados TLS, las actualizaciones de imágenes y los riesgos de seguridad de la red desde un panel de control impulsado por Go.

Diseñado para autoalojadores y equipos pequeños, Maintenant se distribuye como un único binario respaldado por SQLite, sin necesidad de una base de datos externa o un remitente de registros. Se distribuye deliberadamente sin autenticación integrada y está diseñado para ubicarse detrás de tu proxy inverso existente, para que mantengas una única capa de identidad en toda tu pila mientras posees cada métrica, línea de registro y alerta sin precios por host o por métrica.