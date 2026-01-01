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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con SuperTokens

SuperTokens es una alternativa de código abierto a servicios de autenticación propietarios como Auth0 y Firebase Auth. Proporciona una API Core de backend con la que tus aplicaciones se integran utilizando SDK oficiales para React, Node.js, Python, Go y plataformas móviles. SuperTokens gestiona el inicio de sesión con email/contraseña, flujos sin contraseña, OAuth social, autenticación multifactor, gestión avanzada de sesiones con actualización automática de tokens y protección contra ataques de autenticación comunes, todo a través de una API bien documentada.

Alojar SuperTokens por tu cuenta significa que las credenciales de usuario y los datos de sesión permanecen en tu base de datos PostgreSQL bajo tu control total, sin precios por usuario que escalen en tu contra a medida que tu aplicación crece. Esta plantilla despliega SuperTokens Core con PostgreSQL listo para su uso en producción.

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Funciones clave de SuperTokens

Múltiples métodos de autenticación

Admite correo electrónico/contraseña, enlaces mágicos sin contraseña y proveedores de OAuth social de serie — añade los flujos que tus usuarios esperan sin código personalizado.

Gestión de sesiones avanzada

Gestiona la rotación de tokens, la actualización automática y la revocación de sesiones de forma segura, protegiendo a los usuarios contra el secuestro de sesiones y los ataques de fijación.

Componentes de interfaz de usuario prediseñados

Componentes integrables de React, Vue y Angular para inicio de sesión, registro y restablecimiento de contraseña que se adaptan a tu marca sin construir interfaces de usuario de autenticación desde cero.

Autenticación multifactor

Añade TOTP o MFA basado en correo electrónico a cualquier flujo de autenticación sin servicios de terceros ni tarifas adicionales por usuario.

Roles y permisos

Asigna roles a los usuarios y aplica comprobaciones de permisos en tu aplicación usando la gestión de usuarios integrada y la API de roles de SuperTokens.

¿Por qué ejecutar SuperTokens en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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