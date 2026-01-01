Implementa Homer con instalación de un solo clic.
Un panel de control estático muy sencillo para organizar todos tus servicios autoalojados en una única y bonita página de inicio.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Homer
Homer es un panel de control ligero y de código abierto que convierte tu colección de servicios autoalojados en una página de inicio limpia y organizada. Configurado completamente a través de un único archivo YAML, no requiere base de datos ni backend: solo unas pocas líneas para construir un portal pulido para cada aplicación en tu servidor. Los cambios en el archivo de configuración surten efecto inmediatamente al actualizar la página, por lo que mantener tu panel de control es sencillo.
Autoalojar Homer en tu propio VPS significa que tu panel de control permanece privado, se carga instantáneamente desde archivos estáticos y se puede personalizar sin límites. Con soporte PWA, se instala en dispositivos móviles como una aplicación nativa, dándote a ti y a tu equipo acceso rápido a todos tus servicios desde cualquier lugar.
Funciones clave de Homer
Configuración YAML
Define todo tu panel de control en un único archivo config.yml: sin base de datos, sin backend y sin necesidad de reiniciar para ver los cambios.
Tarjetas de servicio inteligentes
Muestra indicadores de estado en tiempo real para tus servicios, mostrando de un vistazo si son accesibles directamente desde el panel de control.
Búsqueda difusa
Encuentra rápidamente cualquier servicio o enlace con búsqueda difusa integrada y atajos de teclado para una navegación rápida y controlada por teclado.
Soporte PWA
Instala Homer como una aplicación web progresiva en cualquier dispositivo para un acceso instantáneo y sin marcadores a tus servicios autoalojados.
Personalización del Tema
Elige entre temas de la comunidad como Catppuccin y Dracula, o escribe tus propias anulaciones CSS para que coincida con cualquier estilo.
¿Por qué ejecutar Homer en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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