Implementa Watcharr con instalación de un solo clic.
Lista de seguimiento autohospedada para películas, series de televisión, anime y juegos con una interfaz de usuario moderna y cuentas de usuario integradas.
Elige un plan VPS para Watcharr
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Watcharr
Watcharr es un rastreador de listas de contenido visto de código abierto que consolida películas, series de televisión, anime y videojuegos en una única biblioteca autoalojada.
Desarrollado con Go y SvelteKit, obtiene metadatos de TMDB, IGDB, AniList y Jikan para que cada entrada llegue con pósteres, reparto y detalles de episodios sin necesidad de entrada manual.
El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene tu historial de visualización, valoraciones y actividad de amigos fuera de servicios de terceros como Trakt o MyAnimeList.
La autenticación de usuario incluida, la sincronización con Jellyfin y Plex, y el almacenamiento ligero en SQLite lo hacen adecuado para rastreadores individuales, hogares y pequeñas comunidades por igual.
Funciones clave de Watcharr
Seguimiento unificado de visualizaciones
Sigue películas, series de televisión, anime y juegos lado a lado en una sola biblioteca en lugar de hacer malabares con aplicaciones separadas para cada medio.
Estado y valoraciones
Marca las entradas como planificadas, viendo, terminadas, en espera o abandonadas, y adjunta valoraciones personales de 10 puntos y pensamientos a cada título.
Fuentes de metadatos ricos
Extrae pósteres, reparto, listas de episodios y fechas de lanzamiento de TMDB, IGDB, AniList y Jikan para que tu biblioteca se mantenga precisa sin ediciones manuales.
Autenticación integrada
Las cuentas de usuario nativas con inicio de sesión opcional de Jellyfin, Plex y OIDC permiten a los hogares y a las comunidades pequeñas compartir una instancia de forma segura.
Muro de actividad y amigos
Sigue a otros usuarios en tu instancia, explora sus listas públicas y ve un feed en vivo de los cambios de estado y las nuevas calificaciones.
Binario de Go ligero
Un solo contenedor con SQLite integrado usa un mínimo de CPU y memoria, por lo que funciona cómodamente en los planes de VPS más pequeños.
¿Por qué ejecutar Watcharr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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