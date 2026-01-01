Despliega Whishper con un solo clic.
Suite de transcripción de audio y subtitulado autohospedada que ejecuta Whisper, traducción y edición completamente en tu propio servidor.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Whishper
Whishper es una suite de transcripción y subtitulado de código abierto que ejecuta OpenAI Whisper localmente para una conversión de voz a texto de alta precisión sin enviar audio a ningún servicio de terceros. Sube archivos multimedia, pega cualquier URL compatible con yt-dlp, y Whishper gestiona la transcripción, traducción y edición de subtítulos en un solo lugar, todo a través de una interfaz de usuario web pulida.
El autoalojamiento de Whishper mantiene las grabaciones sensibles —entrevistas, reuniones, conferencias, llamadas de clientes— completamente en tu infraestructura. El motor LibreTranslate incluido añade traducción automática sin conexión en docenas de idiomas, y el editor de subtítulos integrado te permite ajustar la sincronización, dividir segmentos y exportar a SRT, VTT, TXT o JSON sin salir del navegador.
Funciones clave de Whishper
Transcripción local de Whisper
Con tecnología FasterWhisper, transcribe audio y vídeo en tu propio hardware sin llamadas a API externas ni tarifas por minuto.
Ingestión de URL y archivos
Arrastra un archivo directamente o pega cualquier URL compatible con yt-dlp — YouTube, podcasts, enlaces directos — y Whishper lo obtiene y transcribe.
Traducción desconectada
El motor LibreTranslate integrado traduce transcripciones a docenas de idiomas sin enviar el texto a una API de traducción comercial.
Editor de subtítulos integrado
Edita la temporización, divide o inserta segmentos y observa las advertencias de CPS en vivo mientras el reproductor resalta la línea activa a medida que se reproduce el audio.
Múltiples formatos de exportación
Descarga las transcripciones finalizadas como SRT, VTT, TXT o JSON, o copia el texto sin formato directamente a tu portapapeles.
Perfiles de CPU y GPU
Funciona en instancias de CPU estándar de forma predeterminada y es compatible con la aceleración de GPU NVIDIA para una transcripción significativamente más rápida en hardware compatible.
¿Por qué ejecutar Whishper en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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