Centrifugo es un servidor de mensajería en tiempo real de código abierto e independiente del lenguaje que entrega mensajes instantáneos a usuarios conectados a través de WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport y gRPC. Cualquier backend —independientemente del lenguaje o framework— puede publicar mensajes a través de una API HTTP o gRPC sencilla, lo que facilita añadir funcionalidades en tiempo real a aplicaciones existentes sin tener que reescribirlas.

Autoalojar Centrifugo en tu VPS elimina las tarifas por mensaje y por conexión cobradas por servicios comerciales en tiempo real como Pusher o Ably, mientras te da control total sobre el escalado, el enrutamiento de datos y la configuración de seguridad.