Instala Centrifugo con un solo clic.
Servidor de mensajería en tiempo real escalable para crear aplicaciones en vivo con WebSocket y mensajería pub/sub.
Elige un plan VPS para Centrifugo
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Centrifugo
Centrifugo es un servidor de mensajería en tiempo real de código abierto e independiente del lenguaje que entrega mensajes instantáneos a usuarios conectados a través de WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport y gRPC. Cualquier backend —independientemente del lenguaje o framework— puede publicar mensajes a través de una API HTTP o gRPC sencilla, lo que facilita añadir funcionalidades en tiempo real a aplicaciones existentes sin tener que reescribirlas.
Autoalojar Centrifugo en tu VPS elimina las tarifas por mensaje y por conexión cobradas por servicios comerciales en tiempo real como Pusher o Ably, mientras te da control total sobre el escalado, el enrutamiento de datos y la configuración de seguridad.
Funciones clave de Centrifugo
Integración agnóstica al lenguaje
Cualquier backend puede publicar mensajes a través de una API HTTP o gRPC sencilla, para que añadas funciones en tiempo real sin cambiar tu pila tecnológica existente.
Historial de mensajes y recuperación
Almacena los mensajes recientes por canal y reproduce automáticamente los eventos perdidos para los clientes que se reconectan, evitando la pérdida de datos durante desconexiones breves.
Escalabilidad horizontal
El motor con Redis te permite ejecutar múltiples nodos de Centrifugo y gestionar millones de conexiones concurrentes a medida que tu base de usuarios crece.
Seguimiento de presencia
Monitoriza qué usuarios están en línea en cada canal y transmite eventos de unión/abandono, lo que permite funciones como indicadores de escritura y listas de usuarios activos.
Panel de control integrado
Supervisa las conexiones, los canales y el flujo de mensajes en tiempo real a través de la IU de administración web sin configurar herramientas de observabilidad separadas.
¿Por qué ejecutar Centrifugo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.