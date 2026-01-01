Implementa Notifuse con un solo clic.
Plataforma de correo electrónico autohospedada para campañas de marketing y correos electrónicos transaccionales con entrega multiproveedor.
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Todo lo que puedes crear con Notifuse
Notifuse es una plataforma de email de código abierto y autoalojada que consolida las campañas de marketing y la entrega de emails transaccionales en un único sistema. A diferencia de los servicios de suscripción como Mailchimp o Brevo, Notifuse se ejecuta en tu propio servidor, eliminando las tarifas por email y manteniendo tus datos de suscriptores completamente privados y bajo tu control.
La plataforma es compatible con múltiples proveedores de email, incluyendo Amazon SES, Mailgun y Postmark, para que puedas enrutar mensajes a través del backend que mejor se adapte a tus requisitos de coste y capacidad de entrega. Un editor de campañas de arrastrar y soltar, segmentación de audiencia, seguimiento de aperturas y clics, y una API REST para emails transaccionales programáticos, ofrecen tanto a los especialistas en marketing como a los desarrolladores todo lo que necesitan desde una única implementación autoalojada.
Funciones clave de Notifuse
Editor de campaña
Crea campañas de correo electrónico con un editor visual de arrastrar y soltar que incluye pruebas A/B, programación y vista previa en tiempo real.
API de correo electrónico transaccional
Envía correos electrónicos activados por eventos programáticamente a través de la API REST con plantillas Liquid para contenido dinámico y personalizado.
Entrega multi-proveedor
Dirige los correos electrónicos a través de Amazon SES, Mailgun, Postmark o cualquier proveedor SMTP sin cambiar tus plantillas o flujos de trabajo.
Segmentación de suscriptores
Dirige campañas a segmentos de audiencia específicos basándose en los atributos de los suscriptores y el historial de interacción anterior.
Seguimiento de aperturas y clics
Mide el rendimiento de la campaña con tasas de apertura detalladas, seguimiento de clics y análisis de entrega integrados en el panel de control.
¿Por qué ejecutar Notifuse en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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