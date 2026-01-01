Notifuse es una plataforma de email de código abierto y autoalojada que consolida las campañas de marketing y la entrega de emails transaccionales en un único sistema. A diferencia de los servicios de suscripción como Mailchimp o Brevo, Notifuse se ejecuta en tu propio servidor, eliminando las tarifas por email y manteniendo tus datos de suscriptores completamente privados y bajo tu control.

La plataforma es compatible con múltiples proveedores de email, incluyendo Amazon SES, Mailgun y Postmark, para que puedas enrutar mensajes a través del backend que mejor se adapte a tus requisitos de coste y capacidad de entrega. Un editor de campañas de arrastrar y soltar, segmentación de audiencia, seguimiento de aperturas y clics, y una API REST para emails transaccionales programáticos, ofrecen tanto a los especialistas en marketing como a los desarrolladores todo lo que necesitan desde una única implementación autoalojada.