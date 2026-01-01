Weblate es una potente plataforma de gestión de traducciones de código abierto que se integra directamente con Git, GitHub, GitLab y Bitbucket para mantener las traducciones sincronizadas con tu base de código. Los traductores trabajan a través de una interfaz web intuitiva mientras que los cambios se confirman automáticamente en tus repositorios, eliminando los intercambios manuales de archivos y los conflictos de fusión.

Con soporte para más de 50 formatos de archivo, memoria de traducción integrada, sugerencias de traducción automática y controles de calidad, Weblate agiliza cada paso del proceso de localización. El autoalojamiento en tu propio VPS elimina los límites de precios por usuario y mantiene la confidencialidad de las cadenas de origen propietarias.