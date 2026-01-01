Implementa PatchMon con un solo clic.
Plataforma autohospedada de gestión de parches de Linux y monitorización de flotas con terminal SSH en el navegador y análisis de cumplimiento.
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Todo lo que puedes crear con PatchMon
PatchMon es una plataforma de gestión de parches de Linux y monitorización de flotas de código abierto que ofrece a los administradores de sistemas un único panel de control para rastrear, aprobar y desplegar parches en todos los hosts Linux gestionados. Proporciona visibilidad del estado de los paquetes en tiempo real, aplicación de parches orquestada con flujos de trabajo de aprobación, escaneo de cumplimiento de OpenSCAP y CIS, auditoría de seguridad de Docker Bench y un terminal SSH en el navegador impulsado por Apache Guacamole — todo ello sin necesidad de ningún cliente SSH en la máquina de gestión.
A diferencia de las soluciones comerciales de gestión de parches que cobran tarifas por nodo, PatchMon es gratuito para autoalojar y se conecta a los hosts gestionados a través de un agente ligero. Todo el historial de parches, los informes de cumplimiento y el inventario de hosts permanecen en tu propia infraestructura sin que se envíen datos a servicios externos.
Funciones clave de PatchMon
Orquestación de parches a nivel de flota
Revisa las actualizaciones pendientes en toda tu flota Linux, aprueba los lotes de parches y despliégalos con controles de programación y reversión desde un único panel de control.
Terminal SSH en el navegador
Acceder a cualquier host administrado directamente desde el navegador a través de un terminal con tecnología Apache Guacamole, sin necesidad de instalar un cliente SSH ni de reenviar puertos.
Escaneo de cumplimiento
Ejecuta escaneos de seguridad de OpenSCAP, CIS benchmark y Docker Bench contra hosts administrados y rastrea la postura de cumplimiento a lo largo del tiempo sin herramientas separadas.
Salud del paquete en tiempo real
Consulta qué paquetes están obsoletos, vulnerables o faltantes en cada host administrado en tiempo real, con indicadores de gravedad y enlaces CVE.
Flujos de trabajo de aprobación de parches
Se requiere aprobación explícita antes de que los parches se implementen en los hosts de producción, con registros de auditoría que registren quién aprobó qué y cuándo.
¿Por qué ejecutar PatchMon en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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