PatchMon es una plataforma de gestión de parches de Linux y monitorización de flotas de código abierto que ofrece a los administradores de sistemas un único panel de control para rastrear, aprobar y desplegar parches en todos los hosts Linux gestionados. Proporciona visibilidad del estado de los paquetes en tiempo real, aplicación de parches orquestada con flujos de trabajo de aprobación, escaneo de cumplimiento de OpenSCAP y CIS, auditoría de seguridad de Docker Bench y un terminal SSH en el navegador impulsado por Apache Guacamole — todo ello sin necesidad de ningún cliente SSH en la máquina de gestión.

A diferencia de las soluciones comerciales de gestión de parches que cobran tarifas por nodo, PatchMon es gratuito para autoalojar y se conecta a los hosts gestionados a través de un agente ligero. Todo el historial de parches, los informes de cumplimiento y el inventario de hosts permanecen en tu propia infraestructura sin que se envíen datos a servicios externos.