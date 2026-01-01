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Servidor VPN WireGuard simple con una interfaz de gestiĆ³n web para crear y gestionar conexiones VPN seguras sin necesidad de tener conocimientos expertos en redes.

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4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
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2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
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4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Firefly

Firefly es un servidor VPN WireGuard optimizado que combina la criptografĆ­a moderna y de alto rendimiento de WireGuard con una interfaz de usuario web accesible para gestionar clientes, generar configuraciones y supervisar conexiones. Elimina la complejidad de la configuraciĆ³n tradicional de WireGuard para que puedas tener una VPN segura funcionando en minutos en lugar de horas.

Desplegar Firefly en tu propio VPS te proporciona una IP pĆŗblica dedicada para un acceso VPN fiable, ancho de banda de nivel empresarial sin la limitaciĆ³n del ISP y una independencia total de los proveedores de VPN de terceros que registran el trĆ”fico o sufren interrupciones inesperadas.

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Funciones clave de Firefly

ConfiguraciĆ³n de cliente con 1 clic

Genera configuraciones de cliente de WireGuard y cĆ³digos QR para dispositivos mĆ³viles directamente desde la interfaz de usuario web. No se requieren conocimientos de lĆ­nea de comandos.

Certificados SSL automĆ”ticos

Firefly proporciona certificados SSL gratuitos automĆ”ticamente, asegurando la interfaz de gestiĆ³n sin ninguna configuraciĆ³n manual de certificados.

Clientes multiplataforma

Funciona con todos los clientes oficiales de WireGuard en iOS, Android, Windows, macOS y Linux. Conecta cualquier dispositivo con un Ćŗnico archivo de configuraciĆ³n.

Monitoreo en tiempo real

El panel de control muestra las conexiones activas y el uso de ancho de banda por cliente para que siempre sepas quiĆ©n estĆ” conectado y cuĆ”nto trĆ”fico estĆ” utilizando.

No se necesita WireGuard del sistema

Se ejecuta completamente en Docker sin requerir que WireGuard estĆ© instalado en el sistema operativo anfitriĆ³n, lo que simplifica la implementaciĆ³n y mantiene limpio el sistema anfitriĆ³n.

ĀæPor quĆ© ejecutar Firefly en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
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Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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