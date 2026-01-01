Instala Firefly con un solo clic.
Servidor VPN WireGuard simple con una interfaz de gestiĆ³n web para crear y gestionar conexiones VPN seguras sin necesidad de tener conocimientos expertos en redes.
Elige un plan VPS para Firefly
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Firefly
Firefly es un servidor VPN WireGuard optimizado que combina la criptografĆa moderna y de alto rendimiento de WireGuard con una interfaz de usuario web accesible para gestionar clientes, generar configuraciones y supervisar conexiones. Elimina la complejidad de la configuraciĆ³n tradicional de WireGuard para que puedas tener una VPN segura funcionando en minutos en lugar de horas.
Desplegar Firefly en tu propio VPS te proporciona una IP pĆŗblica dedicada para un acceso VPN fiable, ancho de banda de nivel empresarial sin la limitaciĆ³n del ISP y una independencia total de los proveedores de VPN de terceros que registran el trĆ”fico o sufren interrupciones inesperadas.
Funciones clave de Firefly
ConfiguraciĆ³n de cliente con 1 clic
Genera configuraciones de cliente de WireGuard y cĆ³digos QR para dispositivos mĆ³viles directamente desde la interfaz de usuario web. No se requieren conocimientos de lĆnea de comandos.
Certificados SSL automĆ”ticos
Firefly proporciona certificados SSL gratuitos automĆ”ticamente, asegurando la interfaz de gestiĆ³n sin ninguna configuraciĆ³n manual de certificados.
Clientes multiplataforma
Funciona con todos los clientes oficiales de WireGuard en iOS, Android, Windows, macOS y Linux. Conecta cualquier dispositivo con un Ćŗnico archivo de configuraciĆ³n.
Monitoreo en tiempo real
El panel de control muestra las conexiones activas y el uso de ancho de banda por cliente para que siempre sepas quiĆ©n estĆ” conectado y cuĆ”nto trĆ”fico estĆ” utilizando.
No se necesita WireGuard del sistema
Se ejecuta completamente en Docker sin requerir que WireGuard estĆ© instalado en el sistema operativo anfitriĆ³n, lo que simplifica la implementaciĆ³n y mantiene limpio el sistema anfitriĆ³n.
ĀæPor quĆ© ejecutar Firefly en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š
Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increĆble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.