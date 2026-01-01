Eclipse Kura es un framework basado en Java y OSGi que convierte una mĆ”quina Linux en una pasarela IoT de borde gestionada. Abstrae el trabajo de bajo nivel de sondeo de protocolos industriales, normalizaciĆ³n de cargas Ćŗtiles, almacenamiento en bĆŗfer de datos sin conexiĆ³n y publicaciĆ³n de telemetrĆ­a en un intermediario en la nube, para que los integradores puedan centrarse en conectar activos y escribir lĆ³gica de negocio en lugar de en la fontanerĆ­a.

Ejecutar Kura en un VPS proporciona a los integradores industriales, OEM y consultores de IoT un entorno de preparaciĆ³n reproducible para las configuraciones de pasarela antes de que se envĆ­en a hardware fĆ­sico. La consola de administraciĆ³n basada en navegador expone de forma remota cada grĆ”fico de cableado, controlador y conector en la nube, para que puedas crear prototipos con PLCs y brokers MQTT reales sin aprovisionar dispositivos de borde dedicados.