Fleet es una plataforma de gestión de dispositivos de código abierto construida sobre osquery que proporciona a los equipos de seguridad y TI acceso en tiempo real similar a SQL a cada endpoint registrado. A diferencia de las herramientas tradicionales de MDM o basadas en agentes, Fleet puede responder preguntas sobre el estado del dispositivo — software instalado, procesos en ejecución, conexiones de red abiertas y usuarios conectados — al instante desde un panel web o una API en lugar de esperar a las ventanas de recopilación programadas.

Alojar Fleet por tu cuenta en tu propio VPS mantiene toda la telemetría de los endpoints en una infraestructura que controlas, sin tarifas por dispositivo y sin enviar datos a SaaS externos. Una única instancia de Fleet puede gestionar cientos o miles de dispositivos en macOS, Windows, Linux y ChromeOS desde una interfaz unificada.