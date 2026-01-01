Implementa Isso con un solo clic de instalación.
Servidor de comentarios ligero y autoalojado para blogs y sitios estáticos, sin seguimiento de terceros.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Isso
Isso es un servidor de comentarios ligero y autoalojado, diseñado como una alternativa respetuosa con la privacidad a Disqus y servicios de terceros similares. Almacena todos los comentarios en una base de datos SQLite en tu propio servidor, eliminando los píxeles de seguimiento de terceros y las dependencias externas de JavaScript de los navegadores de los visitantes de tu sitio web.
A diferencia de los servicios de comentarios en la nube que monetizan los datos de los usuarios, Isso mantiene los comentarios de tus lectores en la infraestructura de tu propiedad. Es compatible con el formato Markdown, los hilos de comentarios, las notificaciones por correo electrónico, las colas de moderación y una interfaz de administración integrada: todo lo necesario para una configuración de comentarios profesional sin las desventajas de privacidad de los servicios alojados.
Funciones clave de Isso
Privacidad por defecto
Todos los comentarios se almacenan en tu propia base de datos SQLite sin scripts de seguimiento de terceros ni análisis inyectados en los navegadores de tus visitantes.
Markdown en los comentarios
Los lectores pueden dar formato a sus comentarios con Markdown, incluyendo negrita, cursiva, enlaces y bloques de código, sin ninguna configuración adicional.
Notificaciones de correo
Recibe alertas por correo electrónico para nuevos comentarios y respuestas a través de SMTP, manteniéndote al tanto sin requerir que los lectores creen cuentas.
Moderación de comentarios
Retener los comentarios en una cola de moderación antes de publicarlos, con aprobación automática opcional para direcciones de correo electrónico previamente verificadas.
Interfaz web de administración
La interfaz de administración integrada y protegida con contraseña te permite aprobar, editar o eliminar cualquier comentario sin tocar la base de datos directamente.
¿Por qué ejecutar Isso en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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