Label Studio es la plataforma de etiquetado de datos de código abierto más popular, con más de 27.000 estrellas en GitHub, que admite la anotación en todos los tipos de datos principales: texto, imágenes, audio, vídeo, HTML, series temporales y combinaciones multimodales. Los equipos la utilizan para crear conjuntos de datos de entrenamiento de alta calidad con plantillas de etiquetado personalizables, anotación asistida por ML y métricas de acuerdo entre anotadores.

Autoalojar Label Studio en tu propio VPS mantiene los datos de entrenamiento sensibles —imágenes médicas, documentos financieros, contenido empresarial propietario— completamente dentro de tu infraestructura, sin tarifas por usuario ni por anotación. Esta implementación combina Label Studio con PostgreSQL 16 para un almacenamiento fiable de proyectos y anotaciones.