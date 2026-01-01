Despliega TinyAuth con un solo clic.
Ligero middleware forward-auth de Traefik que añade una pantalla de inicio de sesión a cualquier aplicación autoalojada con una sola etiqueta.
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TinyAuth es un middleware de autenticación ligero y autoalojado que añade una pantalla de inicio de sesión a cualquier aplicación que se ejecute detrás del proxy inverso Traefik. A diferencia de los proveedores de identidad completos, TinyAuth es un único binario Go respaldado por SQLite, desplegable en segundos con una configuración mínima. Una única etiqueta de middleware en el archivo Docker Compose de cualquier aplicación es todo lo que se necesita para restringir el acceso mediante un nombre de usuario y contraseña o un inicio de sesión OAuth.
Autoalojar TinyAuth en tu VPS significa que cada aplicación que despliegues —paneles de control, herramientas de desarrollo, servicios de monitorización— comparte una única capa de autenticación sin exponer esos servicios públicamente. La integración de OAuth con Google, GitHub y cualquier proveedor OIDC permite a los miembros del equipo iniciar sesión con credenciales existentes, y el soporte TOTP integrado añade una capa de autenticación de dos factores sin requerir un servicio adicional.
Funciones clave de TinyAuth
Traefik Autenticación de reenvío
Añade un muro de inicio de sesión a cualquier aplicación enrutada por Traefik añadiendo una única etiqueta de middleware: no se requieren cambios en la aplicación protegida.
Soporte para proveedores OAuth
Permitir iniciar sesión a través de Google, GitHub o cualquier proveedor compatible con OIDC para que los miembros del equipo utilicen las credenciales existentes en lugar de gestionar contraseñas separadas.
Autenticación de dos factores TOTP
Integra contraseñas de un solo uso basadas en tiempo en cualquier cuenta, reforzando el acceso a las aplicaciones autoalojadas sin desplegar un servicio 2FA dedicado.
Compartición de cookies de subdominio
Un único inicio de sesión de TinyAuth cubre todas las aplicaciones alojadas en subdominios del mismo dominio, así los usuarios se autentican una sola vez y se mueven libremente por toda la pila.
Cero dependencias externas
Funciona como un único binario con almacenamiento SQLite — no requiere Redis, PostgreSQL ni LDAP, manteniendo una huella de recursos mínima en cualquier plan VPS.
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