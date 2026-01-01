Implementa OpenBao con un solo clic.
Plataforma de gestión de secretos de código abierto para almacenar de forma segura claves API, contraseñas, certificados y otros datos sensibles.
Elige un plan VPS para OpenBao
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con OpenBao
OpenBao es una bifurcación de código abierto de HashiCorp Vault, impulsada por la comunidad, creada para proporcionar una gestión de secretos segura y centralizada para equipos y aplicaciones. Te permite almacenar, acceder y rotar secretos dinámicos, claves de cifrado y credenciales a través de una API unificada sin dispersar datos sensibles en archivos de configuración o variables de entorno.
Alojar OpenBao en tu propio VPS significa que tus secretos nunca abandonan tu infraestructura: no hay límites de uso, ni dependencia de proveedor ni riesgo de que un proveedor SaaS acceda a tus credenciales. Obtienes el conjunto completo de funciones compatibles con Vault bajo tu control.
Funciones clave de OpenBao
Secretos dinámicos
Genera credenciales de corta duración bajo demanda para bases de datos y proveedores de la nube, revocadas automáticamente cuando ya no sean necesarias.
Almacén de clave-valor cifrado
Almacena secretos arbitrarios en reposo con cifrado AES-256-GCM para que los valores sensibles nunca se expongan en el disco.
Control de acceso granular
Define reglas de acceso basadas en políticas que restringen qué servicios y usuarios pueden leer, escribir o listar rutas secretas específicas.
Múltiples métodos de autenticación
Autentica aplicaciones y usuarios mediante tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT y otros métodos sin cambiar tu flujo de trabajo.
Registro de auditoría completo
Cada solicitud y respuesta se registra en registros de auditoría a prueba de manipulaciones, lo que te proporciona un rastro completo para el cumplimiento normativo y la respuesta a incidentes.
HTTP API y CLI
Integra la recuperación de secretos en cualquier lenguaje o pipeline usando la API REST o la CLI bao multiplataforma.
¿Por qué ejecutar OpenBao en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.