OpenBao es una bifurcación de código abierto de HashiCorp Vault, impulsada por la comunidad, creada para proporcionar una gestión de secretos segura y centralizada para equipos y aplicaciones. Te permite almacenar, acceder y rotar secretos dinámicos, claves de cifrado y credenciales a través de una API unificada sin dispersar datos sensibles en archivos de configuración o variables de entorno.

Alojar OpenBao en tu propio VPS significa que tus secretos nunca abandonan tu infraestructura: no hay límites de uso, ni dependencia de proveedor ni riesgo de que un proveedor SaaS acceda a tus credenciales. Obtienes el conjunto completo de funciones compatibles con Vault bajo tu control.