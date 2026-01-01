Hasta un 69% de descuento en pgBackWeb

Implementa pgBackWeb con instalación en un solo clic.

Interfaz web de código abierto para programar y monitorizar backups de PostgreSQL en varias bases de datos y destinos de almacenamiento.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa pgBackWeb con instalación en un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con pgBackWeb

pgBackWeb es un gestor de backups de PostgreSQL de código abierto con una interfaz web para programar, ejecutar y monitorizar tareas de backup en múltiples bases de datos y destinos de almacenamiento. A diferencia de las herramientas de línea de comandos que requieren conocimientos de scripts de shell, pgBackWeb te permite configurar programaciones, políticas de retención y destinos de almacenamiento completamente a través de un navegador.

Alojar pgBackWeb en tu propio VPS mantiene la configuración de tus backups y las credenciales de la base de datos bajo tu control total. Todas las credenciales almacenadas se cifran utilizando una clave que tú proporcionas, y los backups se guardan en el almacenamiento que tú posees, ya sea un disco local o un almacenamiento de objetos compatible con S3 que tú configures.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de pgBackWeb

Soporte para múltiples bases de datos

Conecta y programa copias de seguridad para múltiples bases de datos PostgreSQL desde un único panel de control sin archivos de configuración separados por base de datos.

Almacenamiento compatible con S3

Envía archivos de copia de seguridad a AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO o cualquier punto final compatible con S3 junto con el almacenamiento local.

Tareas de copia de seguridad programadas

Define programaciones de copia de seguridad recurrentes con políticas de retención configurables para eliminar automáticamente los archivos antiguos y controlar los costes de almacenamiento.

Credenciales cifradas

Todas las contraseñas de bases de datos y las claves de acceso al almacenamiento están cifradas en reposo utilizando una clave privada que tú controlas. Nunca se almacenan en texto sin formato.

Seguimiento del historial de copias de seguridad

Cada ejecución de copia de seguridad se registra con el estado, la duración y el tamaño del archivo para que sepas inmediatamente cuando un trabajo falla.

¿Por qué ejecutar pgBackWeb en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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