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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Fusio

Fusio es una plataforma de gestiÃ³n de API autohospedada y de cÃ³digo abierto que funciona como una pasarela API y un constructor de backend. Te permite exponer tablas de bases de datos, microservicios o lÃ³gica personalizada como API REST sin escribir cÃ³digo repetitivo â€” compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y mÃ¡s. Un portal de desarrolladores integrado ofrece a los desarrolladores externos acceso de autoservicio, gestiÃ³n de claves API y documentaciÃ³n OpenAPI en vivo, mientras que los planes de suscripciÃ³n y la limitaciÃ³n de velocidad facilitan la monetizaciÃ³n de tus API.

Con soporte nativo para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Fusio tambiÃ©n puede servir como un centro de integraciÃ³n para agentes de IA, conectando tus datos y servicios directamente en flujos de trabajo de LLM. El autoalojamiento en tu VPS mantiene todo el trÃ¡fico API y la lÃ³gica de negocio bajo tu control.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Fusio

Base de datos a API

ExpÃ³n MySQL, PostgreSQL, MongoDB y otras fuentes de datos como API REST gobernadas sin escribir cÃ³digo repetitivo.

Portal del desarrollador

Proporcionar a los desarrolladores externos acceso de autoservicio a la API, gestiÃ³n de claves y documentaciÃ³n de OpenAPI en vivo en un portal de marca.

MonetizaciÃ³n de API

Crea planes de suscripciÃ³n y niveles de limitaciÃ³n de velocidad para cobrar por el uso de la API con cuotas configurables e integraciÃ³n de facturaciÃ³n.

IntegraciÃ³n de MCP

Conecta tus API directamente en los flujos de trabajo de agentes de IA a travÃ©s del soporte nativo del Protocolo de Contexto del Modelo para integrar herramientas LLM.

GeneraciÃ³n de SDK

Genera automÃ¡ticamente SDKs de cliente para todos los principales lenguajes de programaciÃ³n para acelerar las integraciones de API de terceros.

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Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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