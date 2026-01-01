Fusio es una plataforma de gestiÃ³n de API autohospedada y de cÃ³digo abierto que funciona como una pasarela API y un constructor de backend. Te permite exponer tablas de bases de datos, microservicios o lÃ³gica personalizada como API REST sin escribir cÃ³digo repetitivo â€” compatible con MySQL, PostgreSQL, MongoDB y mÃ¡s. Un portal de desarrolladores integrado ofrece a los desarrolladores externos acceso de autoservicio, gestiÃ³n de claves API y documentaciÃ³n OpenAPI en vivo, mientras que los planes de suscripciÃ³n y la limitaciÃ³n de velocidad facilitan la monetizaciÃ³n de tus API.

Con soporte nativo para el Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), Fusio tambiÃ©n puede servir como un centro de integraciÃ³n para agentes de IA, conectando tus datos y servicios directamente en flujos de trabajo de LLM. El autoalojamiento en tu VPS mantiene todo el trÃ¡fico API y la lÃ³gica de negocio bajo tu control.