Implementa TrailBase con 1 clic.
Alternativa de código abierto a Firebase con API de tipo seguro, suscripciones en tiempo real, autenticación y una interfaz de administración en un único ejecutable.
Elige un plan VPS para TrailBase
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con TrailBase
TrailBase es una alternativa a Firebase de sub-milisegundos, de un solo ejecutable, construida sobre Rust, SQLite y Wasmtime. Integra APIs REST de tipo seguro y en tiempo real, autenticación basada en JWT con proveedores OAuth2, un entorno de ejecución WebAssembly integrado para lógica de servidor personalizada y un panel de administración pulido en un solo binario. Así, un backend completo se entrega como un único proceso sin necesidad de una base de datos externa para operar.
Alojar TrailBase en tu propio VPS mantiene los registros de usuario, los datos de la aplicación y los tokens de autenticación bajo tu control total, elimina la tarificación BaaS por solicitud y te proporciona una latencia predecible gracias al almacenamiento local de SQLite. Los SDKs de cliente para TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin y C# facilitan la integración con aplicaciones web y móviles.
Funciones clave de TrailBase
APIs seguras de tipos
Define colecciones en la interfaz de administración y TrailBase autogenera endpoints REST de tipo seguro con JSON Schema, eliminando el código CRUD frágil escrito a mano.
Suscripciones en tiempo real
Las APIs en tiempo real basadas en push permiten a los clientes suscribirse a los cambios de registros y mantenerse sincronizados sin sondeo, lo que es ideal para aplicaciones colaborativas y de actualización en tiempo real.
Entorno de ejecución de WebAssembly
Ejecuta lógica personalizada del lado del servidor escrita en JavaScript, Rust o Go como componentes WASM en un entorno aislado, sin necesidad de reconstruir o reiniciar el servidor.
Autenticación integrada
El registro con correo electrónico/contraseña más proveedores OAuth2 como Google y Discord funcionan de inmediato utilizando JWT y tokens de actualización: no se requiere un servicio de identidad independiente.
Panel de control de administrador
Una interfaz de usuario web integrada te permite gestionar tablas, explorar registros, configurar la autenticación e inspeccionar registros sin escribir SQL o llamadas REST manualmente.
Binario único en SQLite
Todo funciona desde un único ejecutable de Rust respaldado por SQLite, por lo que los despliegues se mantienen sencillos y las consultas son rápidas sin un servidor de base de datos separado.
¿Por qué ejecutar TrailBase en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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