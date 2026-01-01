Hasta un 69% de descuento en TrailBase

Implementa TrailBase con 1 clic.

Alternativa de código abierto a Firebase con API de tipo seguro, suscripciones en tiempo real, autenticación y una interfaz de administración en un único ejecutable.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa TrailBase con 1 clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con TrailBase

TrailBase es una alternativa a Firebase de sub-milisegundos, de un solo ejecutable, construida sobre Rust, SQLite y Wasmtime. Integra APIs REST de tipo seguro y en tiempo real, autenticación basada en JWT con proveedores OAuth2, un entorno de ejecución WebAssembly integrado para lógica de servidor personalizada y un panel de administración pulido en un solo binario. Así, un backend completo se entrega como un único proceso sin necesidad de una base de datos externa para operar.

Alojar TrailBase en tu propio VPS mantiene los registros de usuario, los datos de la aplicación y los tokens de autenticación bajo tu control total, elimina la tarificación BaaS por solicitud y te proporciona una latencia predecible gracias al almacenamiento local de SQLite. Los SDKs de cliente para TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin y C# facilitan la integración con aplicaciones web y móviles.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de TrailBase

APIs seguras de tipos

Define colecciones en la interfaz de administración y TrailBase autogenera endpoints REST de tipo seguro con JSON Schema, eliminando el código CRUD frágil escrito a mano.

Suscripciones en tiempo real

Las APIs en tiempo real basadas en push permiten a los clientes suscribirse a los cambios de registros y mantenerse sincronizados sin sondeo, lo que es ideal para aplicaciones colaborativas y de actualización en tiempo real.

Entorno de ejecución de WebAssembly

Ejecuta lógica personalizada del lado del servidor escrita en JavaScript, Rust o Go como componentes WASM en un entorno aislado, sin necesidad de reconstruir o reiniciar el servidor.

Autenticación integrada

El registro con correo electrónico/contraseña más proveedores OAuth2 como Google y Discord funcionan de inmediato utilizando JWT y tokens de actualización: no se requiere un servicio de identidad independiente.

Panel de control de administrador

Una interfaz de usuario web integrada te permite gestionar tablas, explorar registros, configurar la autenticación e inspeccionar registros sin escribir SQL o llamadas REST manualmente.

Binario único en SQLite

Todo funciona desde un único ejecutable de Rust respaldado por SQLite, por lo que los despliegues se mantienen sencillos y las consultas son rápidas sin un servidor de base de datos separado.

¿Por qué ejecutar TrailBase en Hostinger?

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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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