Hasta un 69% de descuento en Scoold

Implementa Scoold con un solo clic.

Plataforma de preguntas y respuestas autohospedada al estilo Stack Overflow para equipos, aulas y el intercambio de conocimientos internos.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Backups automĆ”ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49ā¬/mes
Elegir plan
GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Implementa Scoold con un solo clic.

Elige un plan VPS para Scoold

-69%
KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-65%
KVM 2
21,99ā¬
7,79ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-65%
KVM 2
21,99ā¬
7,79ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Scoold

Scoold es una plataforma de preguntas y respuestas y de intercambio de conocimientos de cĆ³digo abierto, inspirada en Stack Overflow, diseĆ±ada especĆ­ficamente para equipos, escuelas y organizaciones que necesitan un lugar estructurado para capturar preguntas, respuestas y conocimiento colectivo. El frontend de Spring Boot de un solo JAR se combina con el backend Para, que gestiona la autenticaciĆ³n, la bĆŗsqueda y la persistencia, y se envĆ­a incluido en esta implementaciĆ³n con un almacĆ©n H2 integrado listo para usar en el primer arranque.

Alojar Scoold por tu cuenta mantiene cada pregunta, respuesta, voto e identidad de usuario en tu propio VPS en lugar de un servicio de preguntas y respuestas SaaS de terceros. No hay tarifas por puesto, ni dependencia de proveedor en tu base de conocimientos, y la licencia Apache 2.0 te permite ajustar las reglas de votaciĆ³n, insignias, espacios y proveedores de autenticaciĆ³n para que coincidan con la forma en que tu equipo realmente trabaja.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Scoold

Flujo de trabajo de Stack Overflow

VotaciĆ³n, respuestas aceptadas, reputaciĆ³n, insignias y etiquetas dan a los colaboradores el mismo flujo familiar de preguntas y respuestas que el Stack Overflow pĆŗblico, sin curva de aprendizaje para los nuevos miembros del equipo.

Espacios para equipos

Agrupar preguntas y usuarios en Espacios aislados para que ingenierĆ­a, soporte y RRHH puedan compartir una Ćŗnica instalaciĆ³n de Scoold sin que su contenido se mezcle entre sĆ­.

Para backend incluido

El servidor de aplicaciones Para se implementa junto con Scoold y se inicializa automĆ”ticamente en el primer arranque, por lo que la autenticaciĆ³n, la bĆŗsqueda y el almacenamiento funcionan de inmediato sin necesidad de una configuraciĆ³n adicional.

Inicio de sesiĆ³n social y LDAP

Inicia sesiĆ³n con Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP o correo electrĆ³nico y contraseĆ±a: elige los proveedores de identidad que tu organizaciĆ³n ya utiliza sin escribir cĆ³digo de autenticaciĆ³n personalizado.

Markdown y bloques de cĆ³digo

El Markdown con formato GitHub, con bloques de cĆ³digo con resaltado de sintaxis, tablas, listas de tareas y emojis, hace que Scoold encaje a la perfecciĆ³n para los equipos de ingenierĆ­a que documentan problemas tĆ©cnicos y soluciones.

API REST y webhooks

Una interfaz REST de OpenAPI 3.0 y webhooks firmados te permiten programar informes, importar contenido de preguntas y respuestas heredado e integrar Scoold en el chat, Zapier o tu propia automatizaciĆ³n.

ĀæPor quĆ© ejecutar Scoold en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
Noel

Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Consulta nuestra polĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

Empezar

Explora mĆ”s aplicaciones para implementar

Buzz

Buzz

Espacio de trabajo autoalojado donde humanos y agentes de IA comparten las mismas salas

Desplegar
Apache Answer

Apache Answer

Plataforma de Q&A de cĆ³digo abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creaciĆ³n de comunidad

Desplegar
Artalk

Artalk

Sistema de comentarios ligero y autoalojado con backend en Go y widget JS incrustable

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener informaciĆ³n sobre cĆ³mo interactĆŗas con Ć©l, asĆ­ como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientaciĆ³n, personalizaciĆ³n y anĆ”lisis de anuncios, como se describe en nuestra PolĆ­tica de cookies.