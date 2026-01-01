Implementa Scoold con un solo clic.
Plataforma de preguntas y respuestas autohospedada al estilo Stack Overflow para equipos, aulas y el intercambio de conocimientos internos.
Elige un plan VPS para Scoold
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Scoold
Scoold es una plataforma de preguntas y respuestas y de intercambio de conocimientos de cĆ³digo abierto, inspirada en Stack Overflow, diseĆ±ada especĆficamente para equipos, escuelas y organizaciones que necesitan un lugar estructurado para capturar preguntas, respuestas y conocimiento colectivo. El frontend de Spring Boot de un solo JAR se combina con el backend Para, que gestiona la autenticaciĆ³n, la bĆŗsqueda y la persistencia, y se envĆa incluido en esta implementaciĆ³n con un almacĆ©n H2 integrado listo para usar en el primer arranque.
Alojar Scoold por tu cuenta mantiene cada pregunta, respuesta, voto e identidad de usuario en tu propio VPS en lugar de un servicio de preguntas y respuestas SaaS de terceros. No hay tarifas por puesto, ni dependencia de proveedor en tu base de conocimientos, y la licencia Apache 2.0 te permite ajustar las reglas de votaciĆ³n, insignias, espacios y proveedores de autenticaciĆ³n para que coincidan con la forma en que tu equipo realmente trabaja.
Funciones clave de Scoold
Flujo de trabajo de Stack Overflow
VotaciĆ³n, respuestas aceptadas, reputaciĆ³n, insignias y etiquetas dan a los colaboradores el mismo flujo familiar de preguntas y respuestas que el Stack Overflow pĆŗblico, sin curva de aprendizaje para los nuevos miembros del equipo.
Espacios para equipos
Agrupar preguntas y usuarios en Espacios aislados para que ingenierĆa, soporte y RRHH puedan compartir una Ćŗnica instalaciĆ³n de Scoold sin que su contenido se mezcle entre sĆ.
Para backend incluido
El servidor de aplicaciones Para se implementa junto con Scoold y se inicializa automĆ”ticamente en el primer arranque, por lo que la autenticaciĆ³n, la bĆŗsqueda y el almacenamiento funcionan de inmediato sin necesidad de una configuraciĆ³n adicional.
Inicio de sesiĆ³n social y LDAP
Inicia sesiĆ³n con Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP o correo electrĆ³nico y contraseĆ±a: elige los proveedores de identidad que tu organizaciĆ³n ya utiliza sin escribir cĆ³digo de autenticaciĆ³n personalizado.
Markdown y bloques de cĆ³digo
El Markdown con formato GitHub, con bloques de cĆ³digo con resaltado de sintaxis, tablas, listas de tareas y emojis, hace que Scoold encaje a la perfecciĆ³n para los equipos de ingenierĆa que documentan problemas tĆ©cnicos y soluciones.
API REST y webhooks
Una interfaz REST de OpenAPI 3.0 y webhooks firmados te permiten programar informes, importar contenido de preguntas y respuestas heredado e integrar Scoold en el chat, Zapier o tu propia automatizaciĆ³n.
ĀæPor quĆ© ejecutar Scoold en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š
Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increĆble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Explora mĆ”s aplicaciones para implementar
Apache Answer
Plataforma de Q&A de cĆ³digo abierto para el intercambio de conocimientos del equipo y la creaciĆ³n de comunidad