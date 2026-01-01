Scoold es una plataforma de preguntas y respuestas y de intercambio de conocimientos de cĆ³digo abierto, inspirada en Stack Overflow, diseĆ±ada especĆ­ficamente para equipos, escuelas y organizaciones que necesitan un lugar estructurado para capturar preguntas, respuestas y conocimiento colectivo. El frontend de Spring Boot de un solo JAR se combina con el backend Para, que gestiona la autenticaciĆ³n, la bĆŗsqueda y la persistencia, y se envĆ­a incluido en esta implementaciĆ³n con un almacĆ©n H2 integrado listo para usar en el primer arranque.

Alojar Scoold por tu cuenta mantiene cada pregunta, respuesta, voto e identidad de usuario en tu propio VPS en lugar de un servicio de preguntas y respuestas SaaS de terceros. No hay tarifas por puesto, ni dependencia de proveedor en tu base de conocimientos, y la licencia Apache 2.0 te permite ajustar las reglas de votaciĆ³n, insignias, espacios y proveedores de autenticaciĆ³n para que coincidan con la forma en que tu equipo realmente trabaja.