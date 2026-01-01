LibreSpeed es una prueba de velocidad HTML5 ligera y de cÃ³digo abierto que mide la descarga, la subida, el ping y el jitter directamente en el navegador. A diferencia de los sitios comerciales de pruebas de velocidad, funciona completamente en una infraestructura que tÃº controlas, asÃ­ puedes publicar una prueba de velocidad privada para tu equipo, ISP o clientes sin enviar trÃ¡fico a travÃ©s de servidores de mediciÃ³n de terceros.

Alojar LibreSpeed en un VPS te proporciona mediciones precisas y repetibles contra un servidor en el que confÃ­as, con una base de datos de resultados por prueba que te permite comparar la calidad de la conexiÃ³n a lo largo del tiempo. Las pruebas funcionan en cualquier navegador moderno de escritorio o mÃ³vil sin necesidad de instalaciÃ³n y sin aplicaciÃ³n cliente.