Despliega Hollama con un solo clic.
Interfaz web mínima para chatear con modelos de Ollama y OpenAI que guarda cada conversación en tu navegador.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Hollama
Hollama es un cliente de chat especializado para modelos de lenguaje grandes que se conecta directamente desde tu navegador a uno o más servidores Ollama, puntos finales compatibles con OpenAI, o ambos al mismo tiempo. No hay base de datos central, sistema de cuentas ni telemetría: las sesiones, las indicaciones, la configuración y las claves de API residen en el almacenamiento local del navegador y nunca tocan el servidor que aloja la interfaz de usuario.
Alojar Hollama en un VPS proporciona a un equipo pequeño una URL única y siempre activa para comunicarse con modelos Ollama privados o claves OpenAI compartidas, con una interfaz limpia estilo editor diseñada para indicaciones largas, modelos de razonamiento y conversaciones con mucho código.
Funciones clave de Hollama
Ollama y OpenAI
Conéctate a servidores locales de Ollama, OpenAI o a cualquier punto final compatible con OpenAI, y cambia entre ellos dentro de una única sesión.
Soporte multiservidor
Registrar varios servidores Ollama y OpenAI a la vez y enrutar cada sesión a un backend diferente sin reconfigurar la aplicación.
Almacenamiento local del navegador
Cada sesión, indicación, configuración y clave API se guarda en el almacenamiento local del navegador, por lo que los chats nunca residen en el VPS o en un servidor de terceros.
Indicaciones de nivel de editor
Grandes campos de entrada con características de editor de código, renderizado de Markdown, resaltado de sintaxis y notación matemática KaTeX, diseñados para trabajo técnico.
Razonamiento y visión
Soporte de primera clase para modelos de razonamiento y modelos de visión con entradas de imagen, ideal para las versiones más recientes de Ollama y OpenAI.
Importación y exportación
Respaldar o mover sesiones entre dispositivos con la herramienta de importación y exportación integrada para que el almacenamiento del navegador nunca te restrinja.
¿Por qué ejecutar Hollama en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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