Interfaz de usuario web moderna para ejecutar playbooks de Ansible, planes de Terraform, scripts de Bash y stacks de Pulumi.
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Todo lo que puedes crear con Semaphore
Semaphore es una interfaz web moderna de código abierto para gestionar y ejecutar herramientas de automatización DevOps. Ofrece un panel de control limpio para ejecutar playbooks de Ansible, planes de Terraform, configuraciones de OpenTofu, scripts de Bash y stacks de Pulumi sin necesidad de acceso por línea de comandos. Los equipos pueden gestionar inventarios, credenciales e historial de ejecución a través del navegador, manteniendo un control total sobre su código de infraestructura.
Autoalojar Semaphore en tu VPS centraliza toda la ejecución de automatización con registros de auditoría, ejecuciones programadas y controles de acceso de equipo. Este despliegue incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y una cuenta de administrador creada automáticamente en el primer inicio con las credenciales que configures durante el despliegue.
Funciones clave de Semaphore
Ejecutor de playbooks de Ansible
Ejecuta playbooks de Ansible desde una interfaz de usuario web con gestión de inventario, inyección de variables y transmisión de salida en tiempo real.
Soporte multiherramienta
Ejecuta scripts de Terraform, OpenTofu, Pulumi y Bash junto con Ansible desde una única interfaz unificada.
Ejecución programada
Programa ejecuciones automáticas con expresiones cron y visualiza el historial de ejecución con registros detallados y seguimiento de estado.
Gestión de credenciales
Almacena las claves SSH, las credenciales de proveedores de la nube y las contraseñas de la bóveda de forma segura con almacenamiento cifrado.
Colaboración en equipo
Gestiona el acceso del equipo con permisos a nivel de proyecto para que los miembros puedan ejecutar tareas autorizadas sin acceso directo al servidor.
Git integrado
Extrae playbooks y código de automatización directamente de los repositorios de Git con selección de rama y etiqueta por tarea.
¿Por qué ejecutar Semaphore en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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