Semaphore es una interfaz web moderna de código abierto para gestionar y ejecutar herramientas de automatización DevOps. Ofrece un panel de control limpio para ejecutar playbooks de Ansible, planes de Terraform, configuraciones de OpenTofu, scripts de Bash y stacks de Pulumi sin necesidad de acceso por línea de comandos. Los equipos pueden gestionar inventarios, credenciales e historial de ejecución a través del navegador, manteniendo un control total sobre su código de infraestructura.

Autoalojar Semaphore en tu VPS centraliza toda la ejecución de automatización con registros de auditoría, ejecuciones programadas y controles de acceso de equipo. Este despliegue incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y una cuenta de administrador creada automáticamente en el primer inicio con las credenciales que configures durante el despliegue.