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Motor de metabúsqueda de Usenet que agrega docenas de indexadores detrás de un único y unificado punto final de la API de Newznab.

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con NZBHydra2

NZBHydra2 es un motor de metabúsqueda de Usenet que te permite consultar docenas de indexadores — tanto proveedores Newznab específicos de Usenet como indexadores de torrents Torznab — desde una interfaz web unificada y a través de una única API compatible con Newznab. Deduplica los resultados entre proveedores, aplica tus preferencias de calidad y categoría, almacena en caché las búsquedas y expone todo a través de un punto final al que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y otras herramientas de automatización pueden acceder directamente.

Alojar NZBHydra2 en un VPS te proporciona un agregador único, rápido y controlado por el propietario para tu pila Arr, en lugar de apuntar cada descargador a cada indexador individualmente: una configuración más sencilla, menos llamadas a la API por proveedor y estadísticas centralizadas sobre qué indexadores realmente cumplen.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de NZBHydra2

Punto final unificado de Newznab

Agrupa docenas de indexadores detrás de una única API de Newznab y Torznab para que Sonarr, Radarr y Lidarr solo necesiten una entrada en lugar de muchas.

Deduplicación entre proveedores

Reconoce lanzamientos duplicados entre indexadores, los clasifica según tus reglas de prioridad y muestra solo el mejor resultado por grupo de lanzamiento.

Caché y estadísticas de búsqueda

Almacena en caché las búsquedas recientes y monitoriza la tasa de aciertos por indexador, el tiempo de respuesta y los recuentos de capturas para que puedas ver qué proveedores están rindiendo.

Filtrado flexible de resultados

Los filtros de calidad, idioma, edad y tamaño por categoría evitan que las versiones de baja calidad entren en tu pipeline de automatización de Arr.

Cuentas multiusuario

Las cuentas opcionales por usuario con permisos basados en roles permiten a varios miembros del hogar compartir el mismo agregador sin que se solape la visibilidad.

¿Por qué ejecutar NZBHydra2 en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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