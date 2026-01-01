NZBHydra2 es un motor de metabúsqueda de Usenet que te permite consultar docenas de indexadores — tanto proveedores Newznab específicos de Usenet como indexadores de torrents Torznab — desde una interfaz web unificada y a través de una única API compatible con Newznab. Deduplica los resultados entre proveedores, aplica tus preferencias de calidad y categoría, almacena en caché las búsquedas y expone todo a través de un punto final al que Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y otras herramientas de automatización pueden acceder directamente.

Alojar NZBHydra2 en un VPS te proporciona un agregador único, rápido y controlado por el propietario para tu pila Arr, en lugar de apuntar cada descargador a cada indexador individualmente: una configuración más sencilla, menos llamadas a la API por proveedor y estadísticas centralizadas sobre qué indexadores realmente cumplen.