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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con GeoNetwork

GeoNetwork es una aplicación de catálogo de código abierto, basada en estándares, diseñada para gestionar recursos con referencia espacial en todas las organizaciones. Desarrollada bajo la fundación OSGeo, ofrece edición de metadatos, búsqueda federada y un visor de mapas integrado que funcionan con ISO 19115/19139, Dublin Core y OGC API Records de forma predeterminada.

Alojar GeoNetwork por tu cuenta te permite tener control total sobre los conjuntos de datos geoespaciales sensibles, las credenciales de recolección y las políticas de acceso en tu propio VPS. Esta plantilla incluye PostGIS para almacenamiento relacional y Elasticsearch para una búsqueda indexada rápida, por lo que el catálogo está listo para producción desde el momento en que se inicia.

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Funciones clave de GeoNetwork

Catálogo de metadatos espaciales

Gestionar registros compatibles con ISO 19115/19139, Dublin Core e INSPIRE, con validación integrada y edición basada en plantillas.

Cosecha federada

Extraer metadatos de CSW, OAI-PMH, WMS, WFS y otros nodos de GeoNetwork de forma programada para construir una única capa de descubrimiento.

Búsqueda de Elasticsearch

Búsqueda espacial facetada y de texto completo impulsada por un backend de Elasticsearch integrado para obtener resultados en menos de un segundo en millones de registros.

Visor de mapas incrustado

Previsualiza capas WMS, WMTS y WFS directamente desde un registro utilizando el cliente de mapas integrado basado en OpenLayers.

OGC API Registros

Exponer contenido del catálogo a través de CSW 2.0.2 y el moderno estándar OGC API Records para integraciones de geoportal posteriores.

Backend de PostGIS

Se envía con una base de datos PostGIS para que las geometrías espaciales, los enlaces y las reglas de acceso persistan en un motor GIS de código abierto probado.

¿Por qué ejecutar GeoNetwork en Hostinger?

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