GeoNetwork es una aplicación de catálogo de código abierto, basada en estándares, diseñada para gestionar recursos con referencia espacial en todas las organizaciones. Desarrollada bajo la fundación OSGeo, ofrece edición de metadatos, búsqueda federada y un visor de mapas integrado que funcionan con ISO 19115/19139, Dublin Core y OGC API Records de forma predeterminada.

Alojar GeoNetwork por tu cuenta te permite tener control total sobre los conjuntos de datos geoespaciales sensibles, las credenciales de recolección y las políticas de acceso en tu propio VPS. Esta plantilla incluye PostGIS para almacenamiento relacional y Elasticsearch para una búsqueda indexada rápida, por lo que el catálogo está listo para producción desde el momento en que se inicia.