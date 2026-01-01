Hasta un 69% de descuento en TimescaleDB

Implementa TimescaleDB con una instalación de un solo clic.

Base de datos de series temporales construida sobre PostgreSQL, que combina la familiaridad con SQL con la escala y la velocidad de una TSDB diseñada específicamente.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa TimescaleDB con una instalación de un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con TimescaleDB

TimescaleDB extiende PostgreSQL con capacidades nativas de series temporales, incluyendo hipertablas, particionamiento automático, agregados continuos y compresión avanzada sobre el motor SQL que los equipos ya conocen. Dado que es PostgreSQL en su esencia, cada controlador existente, ORM, herramienta de BI y extensión —incluyendo PostGIS y pg_vector— sigue funcionando sin cambios.

Alojar TimescaleDB por tu cuenta en tu propio VPS mantiene la telemetría de alto volumen, los flujos de sensores IoT y los datos de ticks financieros bajo tu control sin precios por punto de datos ni tarifas de egreso. La imagen HA incluye Patroni y herramientas comunes de PostgreSQL, dándote una base lista para producción para cargas de trabajo de métricas, monitorización y análisis.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de TimescaleDB

Hipertablas

Particiona automáticamente los datos de series temporales en fragmentos para inserciones y consultas rápidas a escala de miles de millones de filas, sin cambiar cómo escribes SQL.

Compresión nativa

La compresión orientada a columnas suele reducir los datos históricos en más del 90%, lo que disminuye los costes de almacenamiento y mantiene la rapidez de actualización y consulta de las filas recientes.

Agregados continuos

Los rollups materializados se actualizan incrementalmente en segundo plano, por lo que los paneles de control con meses o años de datos sin procesar responden en menos de un segundo.

Compatibilidad completa con PostgreSQL

Funciona con cada cliente, ORM y extensión de PostgreSQL, incluyendo PostGIS para datos geoespaciales y pg_vector para incrustaciones de IA, sin ningún esfuerzo de migración.

Políticas de retención de datos

Eliminar o reducir la granularidad de los fragmentos antiguos de forma automática y programada, manteniendo los datos activos en almacenamiento rápido y cumpliendo los requisitos de retención de cumplimiento.

¿Por qué ejecutar TimescaleDB en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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