Paperless-ngx es un sistema de gestión de documentos mantenido por la comunidad que transforma el papeleo físico en un archivo digital organizado y con capacidad de búsqueda. Procesa automáticamente mediante OCR imágenes escaneadas y PDF, clasifica documentos y aplica etiquetas para que cada factura, contrato y recibo sea localizable al instante por su contenido. Gotenberg y Apache Tika gestionan documentos de Office y formatos complejos que los procesos OCR estándar no detectan.

Autoalojar Paperless-ngx en tu VPS mantiene los registros financieros sensibles, contratos y documentos personales en tu propia infraestructura, nunca en una nube de terceros. Los recursos de VPS dedicados garantizan un procesamiento OCR rápido incluso para grandes lotes de documentos, mientras que los volúmenes persistentes protegen todo tu archivo y base de datos a través de actualizaciones y reinicios.