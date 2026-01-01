Implementa Karaoke Eternal con instalación en un solo clic.
Plataforma de fiesta de karaoke autohospedada donde los invitados ponen canciones en cola desde sus navegadores móviles usando códigos QR.
Elige un plan VPS para Karaoke Eternal
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Karaoke Eternal
Karaoke Eternal es una plataforma de karaoke para fiestas completamente autohospedada que convierte cualquier pantalla en una pantalla de karaoke. Los invitados se unen a una sala escaneando un código QR y ponen canciones en cola directamente desde su navegador móvil, sin necesidad de instalar ninguna aplicación. El anfitrión controla la reproducción desde cualquier navegador, mientras que varias salas independientes te permiten ejecutar sesiones simultáneas con colas separadas.
Los formatos compatibles incluyen pistas MP3+G con letras CDG, MP3+G comprimidos, videos de karaoke MP4 y visualizaciones WebGL para pistas sin letras. Los medios y la configuración se almacenan en una base de datos SQLite incrustada sin necesidad de un servicio de base de datos externo. La configuración inicial del administrador se completa en el primer acceso a través de la interfaz web. El autoalojamiento en tu VPS mantiene tu biblioteca de karaoke privada y siempre disponible cada vez que comienza una fiesta.
Funciones clave de Karaoke Eternal
Cola de canciones móvil
Los invitados escanean un código QR y ponen canciones en cola directamente desde su navegador móvil, sin necesidad de descargar ninguna aplicación ni crear una cuenta.
Salas de fiestas múltiples
Ejecuta sesiones de karaoke simultáneas en salas independientes, cada una con su propia cola y reproductor, ideal para grandes locales o eventos.
CDG y Soporte de Vídeo
Reproduce pistas MP3+G sincronizadas con CDG, vídeos de karaoke MP4 y visualizaciones WebGL para pistas sin superposiciones de letras.
Actualizaciones en vivo de la cola
Anfitriones y huéspedes ven cómo la cola se actualiza en tiempo real en todos los dispositivos conectados a la misma sala.
No se requiere aplicación
Toda la experiencia de karaoke funciona en el navegador: los invitados ponen canciones en cola y los anfitriones gestionan la reproducción sin instalar nada.
¿Por qué ejecutar Karaoke Eternal en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.