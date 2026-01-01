Pangolin Newt es un cliente de túnel WireGuard totalmente en el espacio de usuario y un proxy TCP/UDP diseñado para integrarse con la plataforma de acceso con reconocimiento de identidad de Pangolin. Al operar sin módulos de kernel ni privilegios elevados, Newt establece túneles cifrados a los nodos de salida de Pangolin y proporciona proxies locales para enrutar el tráfico de aplicaciones de forma segura.

Implementar Newt en tu VPS junto con tus servicios te proporciona acceso remoto de confianza cero a recursos privados desde cualquier lugar, con un acceso regido por las políticas basadas en identidad de Pangolin, sin necesidad de exposición de IP pública ni de la sobrecarga de una VPN tradicional.