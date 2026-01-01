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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Cerbos

Cerbos es un punto de decisión de políticas autoalojado que desacopla la lógica de autorización del código de tu aplicación. En lugar de dispersar las comprobaciones de permisos entre servicios, defines políticas de recursos y de principales como archivos YAML con control de versiones, y Cerbos responde a las preguntas de autorización a través de una API REST y gRPC en tiempos de respuesta de submilisegundos.

Alojar Cerbos en tu propio VPS mantiene cada decisión de autorización y registro de auditoría completamente dentro de tu infraestructura. Ningún servicio de terceros ve qué usuarios acceden a qué recursos. Las políticas conviven con tu código, se integran con cualquier lenguaje a través de clientes SDK generados y se pueden recargar en tiempo de ejecución sin reiniciar tus servicios.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Cerbos

Política como código

Define reglas de acceso en archivos YAML con control de versiones, con historial completo de Git, revisión de código y validación CI/CD, en lugar de tablas de base de datos ocultas dentro de tu aplicación.

Independiente del lenguaje

Llama a Cerbos a través de REST o gRPC desde cualquier lenguaje con clientes SDK oficiales para Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby y Rust.

Decisiones conscientes del contexto

Evaluar permisos frente a los atributos del usuario, el recurso y el entorno — incluyendo las reclamaciones JWT — para expresar reglas detalladas más allá de las asignaciones de roles estáticas.

Latencia de submilisegundos

Las políticas se compilan en un motor de decisiones en memoria, por lo que las comprobaciones se realizan en bastante menos de un milisegundo y escalan horizontalmente sin un salto de base de datos.

Registro de auditoría integrado

Cada decisión de autorización puede registrarse con el contexto completo de la solicitud y la respuesta para la elaboración de informes de cumplimiento y la depuración de políticas a posteriori.

¿Por qué ejecutar Cerbos en Hostinger?

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