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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con FusionAuth

FusionAuth es una plataforma de gestión de identidad y acceso de clientes construida específicamente para desarrolladores — una alternativa autoalojada a Auth0, Okta y Cognito que proporciona OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, inicios de sesión sociales, autenticación multifactor, inicio de sesión sin contraseña y una API REST completa. Originalmente construida por Inversoft para aplicaciones de consumo de alto tráfico, escala desde un único inquilino hasta millones de usuarios en el mismo despliegue.

Alojar FusionAuth en tu VPS mantiene cada cuenta de usuario, hash de contraseña, token OAuth y registro de auditoría dentro de tu propia infraestructura en lugar de depender de un proveedor de identidad de terceros que podría cambiar los precios o los términos. La Community Edition es totalmente gratuita e incluye las características principales de autenticación y autorización utilizadas en la mayoría de los despliegues de producción.

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Funciones clave de FusionAuth

OAuth, OIDC y SAML

Servidor completo de OAuth 2.0, OpenID Connect y SAML 2.0 con flujos de concesión de código de autorización, PKCE, dispositivo y credenciales de cliente listos para usar.

Inicio de sesión social y empresarial

Inicio de sesión social nativo para Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn y Twitter, además de la federación genérica OIDC y SAML para clientes empresariales.

Autenticación de múltiples factores

Aplicaciones de autenticación TOTP, SMS, correo electrónico y claves de acceso FIDO2 WebAuthn con políticas adaptativas que se ajustan en función de las señales de riesgo.

Multiarrendatario por diseño

Aísla a los usuarios, las aplicaciones y las configuraciones en inquilinos separados para la multitenencia SaaS, la separación de clientes de agencia o las cuentas de socios B2B.

Páginas de inicio de sesión personalizables con temas

Personaliza las páginas de inicio de sesión, registro y gestión de cuentas alojadas con tus colores de marca, logotipos y texto a través de un editor de plantillas Mustache.

API REST para todo

Cada operación en la interfaz de usuario de administración también está disponible a través de una API REST documentada y bibliotecas cliente dedicadas para Java, Node, Python, Go y más.

¿Por qué ejecutar FusionAuth en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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