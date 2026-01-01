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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Chatpad AI

Chatpad AI es una interfaz web limpia y de código abierto para los modelos GPT de OpenAI que mantiene cada conversación y clave API almacenadas en el almacenamiento local del navegador, en lugar de en servidores externos. No hay seguimiento, ni cookies ni registro del lado del servidor. Tus indicaciones y respuestas van directamente de tu navegador a la API de OpenAI y a ningún otro lugar.

Alojar Chatpad AI por cuenta propia proporciona a los equipos una interfaz de ChatGPT compartida y siempre disponible en la infraestructura de la empresa, centralizando la facturación del uso de la API y proporcionando acceso fiable independientemente de la disponibilidad del servicio al consumidor de OpenAI o de los cambios en sus políticas.

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Funciones clave de Chatpad AI

Almacenamiento de datos local

Todas las conversaciones y claves API residen en el almacenamiento local de tu navegador, por lo que ningún servicio de terceros ve tus indicaciones o respuestas.

No se requiere cuenta

Añade tu clave API de OpenAI en la configuración y empieza a chatear inmediatamente: sin registro, sin suscripciones, sin advertencias de uso que interrumpan tu flujo de trabajo.

Exportar conversación

Exporta e importa conversaciones como archivos para que puedas hacer una copia de seguridad de conversaciones importantes o continuarlas después de cambiar de dispositivo.

Interfaz limpia y enfocada

Un diseño sin distracciones elimina las ventas adicionales premium y las barreras de funciones, manteniendo el enfoque completamente en la conversación.

Compatibilidad multi-modelo

Cambia entre GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo y otros modelos de OpenAI desde la misma interfaz sin cambiar de herramientas.

¿Por qué ejecutar Chatpad AI en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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