Implementa Squidex con un solo clic.
CMS headless API-first con API GraphQL y REST para entregar contenido a través de cualquier canal o frontend.
Elige un plan VPS para Squidex
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Squidex
Squidex es un CMS headless de código abierto que expone tu contenido a través de API REST y GraphQL, permitiendo que cualquier frontend —aplicaciones web, aplicaciones móviles o sistemas del lado del servidor— extraiga contenido sin estar atado a una capa de renderizado específica. Los esquemas de contenido se definen en la interfaz de usuario de Squidex con soporte completo para referencias, activos, localización y reglas de validación.
Autoalojar Squidex en tu propio VPS te da control total sobre dónde se almacena el contenido y quién puede acceder a él. A diferencia de las plataformas CMS headless SaaS que cobran por llamada a la API o por asiento, una instancia autoalojada no tiene límites de uso y mantiene todos los datos de contenido dentro de tu propia infraestructura.
Funciones clave de Squidex
GraphQL y APIs REST
Permite consultar y entregar contenido a través de puntos finales GraphQL y REST para que cualquier pila de frontend pueda consumirlo sin adaptadores personalizados.
Esquemas de contenido flexibles
Define tipos de contenido con campos personalizados, reglas de validación, referencias y componentes anidados utilizando el editor de esquemas visual.
Gestión de activos
Carga, organiza y transforma imágenes y archivos directamente en Squidex con operaciones de redimensionamiento y recorte integradas en el pipeline de activos.
Contenido multilenguaje
Contenido modelo con soporte de localización integrado para que cada campo pueda incluir traducciones para cada configuración regional configurada.
Control de acceso basado en roles
Asignar a editores, desarrolladores y clientes externos diferentes niveles de permiso por aplicación, esquema o tipo de contenido.
¿Por qué ejecutar Squidex en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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