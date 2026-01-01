Despliega ClickHouse con instalación de un solo clic.
Base de datos OLAP columnar de código abierto diseñada para análisis en tiempo real en miles de millones de filas con una latencia de consulta de milisegundos.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con ClickHouse
ClickHouse es un sistema de gestión de bases de datos columnares de código abierto, diseñado específicamente para el procesamiento analítico en línea: ejecuta consultas de agregación sobre miles de millones de filas en milisegundos sin cubos precalculados ni vistas materializadas. Desarrollado originalmente en Yandex y ahora mantenido por ClickHouse Inc., impulsa plataformas de análisis, backends de observabilidad y pipelines de eventos de productos en empresas, desde startups hasta Cloudflare, Uber y eBay.
Alojar ClickHouse por tu cuenta en tu VPS proporciona a los backends de aplicaciones, paneles de análisis y herramientas de observabilidad una capa de consulta de alto rendimiento para datos de registro, métricas, eventos de usuario y cargas de trabajo de series temporales. La UI Play integrada proporciona una interfaz de consulta basada en navegador para que los analistas puedan escribir SQL sin instalar un cliente de escritorio.
Funciones clave de ClickHouse
Almacenamiento columnar
La compresión por columna y el diseño de disco ofrecen relaciones de compresión de 10 a 100 veces y consultas de agregación drásticamente más rápidas que las bases de datos orientadas a filas.
Familia de motores MergeTree
Motores de tablas especializados para series temporales, datos replicados, agregaciones de suma y cargas de trabajo de grafos optimizan el almacenamiento y las consultas según el caso de uso.
Interfaz de usuario de Play integrada
Ejecuta consultas SQL ad-hoc directamente desde el navegador en /play con resaltado de sintaxis, historial de consultas y visualización de resultados.
Vistas materializadas
Las tablas preagregadas mantenidas incrementalmente te permiten servir consultas de panel de control sobre miles de millones de filas con una latencia inferior a un segundo.
Distribuido y replicado
Soporte nativo para la fragmentación entre nodos y la replicación de tablas para una alta disponibilidad sin servicios de coordinación externos.
¿Por qué ejecutar ClickHouse en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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