Instala muchas notas con un solo clic.
Aplicación de toma de notas Markdown de código abierto con bóvedas, búsqueda de texto completo y colaboración multiusuario.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Many Notes
Many Notes es una aplicación de toma de notas Markdown autoalojada que te permite organizar tus pensamientos en bóvedas: contenedores flexibles que mantienen los archivos relacionados juntos o separados, según cómo prefieras trabajar. Las notas se almacenan tanto en una base de datos como en el sistema de archivos, dándote la propiedad total y la portabilidad de tu contenido sin depender de ningún formato propietario.
Más allá de la toma de notas básica, Many Notes es compatible con múltiples usuarios con autenticación, compartición de bóvedas para la colaboración en equipo, transmisión en tiempo real, enlaces inversos y etiquetas para conectar notas relacionadas, y una búsqueda rápida de texto completo impulsada por Typesense. El inicio de sesión OAuth a través de GitHub, Google, GitLab y otros proveedores hace que la gestión de acceso sea flexible tanto para individuos como para equipos.
Funciones clave de Many Notes
Organización de la bóveda
Agrupa las notas en bóvedas separadas o mantén todo en una sola. Cada bóveda es un directorio portátil que te da control total sobre la estructura de tus archivos.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda rápida y tolerante a errores tipográficos, impulsada por Typesense, te permite encontrar cualquier nota al instante en todas tus bóvedas.
Colaboración multiusuario
Invita a otros usuarios registrados a acceder a tus bóvedas y colaborar en notas en tiempo real con interfaces de actualización en vivo.
Compatibilidad con inicio de sesión OAuth
Autentícate con GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack y otros proveedores OAuth para una gestión de acceso flexible y sin contraseña.
Editor de Markdown completo
Editor avanzado con guardado automático, plantillas, enlaces de retroceso, etiquetas y exportación a PDF mantiene tu flujo de trabajo de escritura ininterrumpido.
Aplicación Web Progresiva
Instala Many Notes como una PWA para una experiencia similar a una aplicación nativa en escritorio y móvil, incluyendo navegación sin conexión.
¿Por qué ejecutar Many Notes en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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