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CMS headless de cÃ³digo abierto que envuelve cualquier base de datos SQL con API REST y GraphQL autogeneradas.

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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Directus

Directus es un CMS headless flexible y de cÃ³digo abierto que se asienta sobre cualquier base de datos SQL y proporciona al instante una API REST y GraphQL dinÃ¡mica junto con una interfaz de administraciÃ³n intuitiva. A diferencia de las plataformas CMS que imponen estructuras de contenido rÃ­gidas, Directus te permite modelar los datos exactamente como tu aplicaciÃ³n los necesita y luego genera una API completa automÃ¡ticamente, sin necesidad de cÃ³digo.

Alojar Directus en tu propio VPS mantiene tu contenido, activos multimedia y datos de usuario completamente bajo tu control. Evitas los precios por usuario, los lÃ­mites de tasa de la API y el riesgo de dependencia del proveedor, mientras ganas la flexibilidad de extender la plataforma con extensiones personalizadas, webhooks e integraciones adaptadas a tu flujo de trabajo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Directus

APIs autogeneradas

Cada modelo de datos que creas produce al instante endpoints REST y GraphQL, eliminando el trabajo de desarrollo manual de API.

Interfaz de administraciÃ³n intuitiva

Los usuarios no tÃ©cnicos pueden gestionar contenido, medios y datos estructurados a travÃ©s de una interfaz pulida sin tocar cÃ³digo.

Permisos basados en roles

Define reglas de acceso granular por rol, colecciÃ³n y campo para controlar exactamente quiÃ©n puede leer o escribir quÃ© datos.

Suscripciones en tiempo real

Las suscripciones basadas en WebSocket permiten a las aplicaciones cliente reaccionar a los cambios en los datos al instante sin sondeo.

Arquitectura extensible

Los hooks personalizados, los mÃ³dulos y los componentes de visualizaciÃ³n te permiten adaptar Directus a cualquier flujo de trabajo de contenido o requisito de integraciÃ³n.

Â¿Por quÃ© ejecutar Directus en Hostinger?

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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Â¡Estoy increÃ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciÃ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tÃ©cnico ha sido rÃ¡pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increÃ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Â¡Enhorabuena! ðŸš€

Noel
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Â¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciÃ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increÃ­ble. Siempre funciona, es rÃ¡pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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