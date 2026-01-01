Implementa TiddlyWiki con un solo clic.
Cuaderno personal no lineal de cÃ³digo abierto para capturar, organizar y compartir informaciÃ³n a tu manera.
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Todo lo que puedes crear con TiddlyWiki
TiddlyWiki es una wiki de cÃ³digo abierto Ãºnica que almacena todo como unidades individuales llamadas tiddlers: notas, tareas, imÃ¡genes, fragmentos de cÃ³digo y cualquier otra pieza de informaciÃ³n. A diferencia de las herramientas jerÃ¡rquicas para tomar notas, los tiddlers se pueden vincular, etiquetar y transcluir libremente, por lo que tu base de conocimientos crece orgÃ¡nicamente sin forzar el contenido en carpetas o categorÃas.
Alojar TiddlyWiki en un VPS mantiene tus notas y tu base de conocimientos personal completamente privadas y accesibles desde cualquier navegador. Esta implementaciÃ³n ejecuta TiddlyWiki en modo servidor, proporcionando sincronizaciÃ³n multidispositivo y almacenamiento persistente respaldado por un volumen con nombre, para que tus tiddlers nunca se pierdan entre los reinicios del contenedor.
Funciones clave de TiddlyWiki
Estructura de notas no lineal
Los Tiddlers se enlazan y se incrustan libremente entre sÃ, para que puedas construir un grafo de conocimiento sin verte forzado a carpetas o jerarquÃas rÃgidas.
Etiquetado y filtrado
Etiqueta cualquier tiddler y usa el potente lenguaje de filtros para crear listas, tablas y vistas dinÃ¡micas que se actualizan automÃ¡ticamente a medida que aÃ±ades contenido.
Wikitext y macros
El lenguaje de marcado de TiddlyWiki admite transclusiÃ³n, macros y widgets personalizados para que puedas crear plantillas y componentes reutilizables en toda tu wiki.
Modo de servidor persistente
Al ejecutarse en Node.js, esta implementaciÃ³n guarda cada cambio en el disco inmediatamente, por lo que tus notas son duraderas y accesibles desde cualquier dispositivo con un navegador.
Ecosistema de plugins
AmplÃa TiddlyWiki con plugins para renderizar Markdown, resaltado de sintaxis de cÃ³digo, tableros Kanban, diagramas y muchas otras funciones de la biblioteca de plugins.
Â¿Por quÃ© ejecutar TiddlyWiki en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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