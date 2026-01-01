Krayin CRM es un framework de gestiÃ³n de relaciones con clientes (CRM) gratuito y de cÃ³digo abierto, construido sobre Laravel y Vue.js. Ofrece a los equipos de ventas un completo entorno de trabajo para el ciclo de vida del cliente â€”desde la captura y cualificaciÃ³n de leads, pasando por el seguimiento de la cartera de ventas, la generaciÃ³n de presupuestos y la actividad postventaâ€” sin licencias por usuario ni dependencia de proveedor.

Alojar Krayin en tu propio VPS mantiene cada lead, contacto, intercambio de correo electrÃ³nico y cifra de ingresos dentro de la infraestructura que controlas, y permite a los desarrolladores extender el CRM a travÃ©s de paquetes de Laravel, atributos personalizados y API REST para que coincida con la forma en que tu equipo realmente vende.