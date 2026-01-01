Despliega Bluesky Ozone con un solo clic.
Servicio de moderación y etiquetado autohospedado para la red Bluesky y otras aplicaciones del Protocolo AT.
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Todo lo que puedes crear con Bluesky Ozone
Bluesky Ozone es el servicio oficial de moderación y etiquetado para el Protocolo AT, la red abierta que impulsa Bluesky. Combina una interfaz de usuario web de Next.js con un servicio de backend que permite a los moderadores clasificar informes, eliminar o suspender contenido y cuentas, aplicar etiquetas y publicar esas etiquetas de nuevo en la red a través de WebSockets.
Ejecutar tu propia instancia de Ozone te convierte en un etiquetador apilable al que los usuarios de Bluesky pueden suscribirse, lo que ofrece a comunidades, editores e investigadores una forma de dar forma a lo que ellos y sus miembros ven sin depender de un único proveedor de moderación. El autoalojamiento mantiene los informes, el historial de etiquetas y las decisiones de política en una infraestructura que tú controlas.
Funciones clave de Bluesky Ozone
Etiquetado apilable
Publica etiquetas a las que los usuarios de Bluesky pueden optar, superponiendo tus criterios de moderación sobre las políticas de red predeterminadas.
Clasificación de informes
Revisar, escalar y gestionar informes de moderación entrantes desde una única interfaz diseñada para equipos de moderación.
Retiradas y suspensiones
Aplicar retiradas, suspender cuentas y revertir decisiones con un historial de auditoría completo vinculado a la identidad del moderador.
Plantillas de email
Envía correos electrónicos de moderación con plantilla a los usuarios afectados directamente desde el panel de control para una comunicación consistente.
Reglas de etiquetas personalizadas
Crea y modifica tu propio vocabulario de etiquetas para adaptarse a comunidades de nicho, idiomas o políticas de contenido.
¿Por qué ejecutar Bluesky Ozone en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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