Daptin es un backend-as-a-service de cÃ³digo abierto que convierte cualquier modelo de datos en una API REST y GraphQL completa, con autenticaciÃ³n de usuario, permisos basados en roles y mÃ¡quinas de estado integradas. En lugar de escribir manejadores de endpoints, defines entidades y relaciones en YAML o JSON, y Daptin genera automÃ¡ticamente la interfaz CRUD completa, el panel de control y la especificaciÃ³n OpenAPI.

Alojar Daptin en tu propio VPS mantiene los registros de usuario, las credenciales OAuth y los activos subidos completamente bajo tu control, sin tarifas por solicitud. La implementaciÃ³n de un solo binario incluye soporte integrado para SQLite, PostgreSQL y MySQL, ademÃ¡s de adaptadores de almacenamiento compatibles con rclone para columnas de archivos sincronizadas en la nube y paquetes de marketplace integrados para habilitar funciones de forma selectiva.