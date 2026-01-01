Multi-Scrobbler conecta cada lugar donde escuchas música con cada servicio que la rastrea. En lugar de depender del scrobbling integrado de cada aplicación de música —que falta por completo en Plex y Jellyfin, y está fragmentado en clientes de YouTube Music, Deezer y Subsonic—, Multi-Scrobbler centraliza cada reproducción en una única canalización. Es compatible con más de 25 fuentes y reenvía las escuchas a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito y otros destinos simultáneamente.

El autoalojamiento en tu VPS mantiene el scrobbler funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, junto a tus otros servicios multimedia, con URL de devolución de llamada OAuth públicas a las que Spotify y Last.fm pueden acceder. El panel de control web muestra escuchas en vivo, estadísticas por fuente y registros detallados sin exponer tu historial de escuchas a un SaaS de terceros.