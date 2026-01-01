Implementa Multi-Scrobbler con un solo clic.
Centro de scrobbling autoalojado que registra las reproducciones de música de Plex, Jellyfin, Spotify y otros, para Last.fm, ListenBrainz o Maloja.
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Todo lo que puedes crear con Multi-Scrobbler
Multi-Scrobbler conecta cada lugar donde escuchas música con cada servicio que la rastrea. En lugar de depender del scrobbling integrado de cada aplicación de música —que falta por completo en Plex y Jellyfin, y está fragmentado en clientes de YouTube Music, Deezer y Subsonic—, Multi-Scrobbler centraliza cada reproducción en una única canalización. Es compatible con más de 25 fuentes y reenvía las escuchas a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito y otros destinos simultáneamente.
El autoalojamiento en tu VPS mantiene el scrobbler funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, junto a tus otros servicios multimedia, con URL de devolución de llamada OAuth públicas a las que Spotify y Last.fm pueden acceder. El panel de control web muestra escuchas en vivo, estadísticas por fuente y registros detallados sin exponer tu historial de escuchas a un SaaS de terceros.
Funciones clave de Multi-Scrobbler
Cobertura universal de la fuente
Registra reproducciones de Spotify, Plex, Jellyfin, YouTube Music, Deezer, clientes de Subsonic y más de 25 reproductores de música en un único flujo.
Múltiples destinos de scrobble
Reenvía cada escucha a Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito y otros destinos simultáneamente sin duplicación manual.
Panel de control de estado en tiempo real
La interfaz web muestra las canciones en reproducción actual, los scrobbles recientes y las estadísticas por fuente para que puedas verificar cada conexión de un vistazo.
Deduplicación inteligente
Detecta escuchas duplicadas informadas por múltiples fuentes que reproducen la misma pista y envía cada reproducción solo una vez a tus destinos de scrobble.
Notificaciones de Webhook
Envía actualizaciones y errores de Reproduciendo ahora a Discord, Gotify, Ntfy o Apprise para que detectes integraciones rotas sin revisar el panel de control.
¿Por qué ejecutar Multi-Scrobbler en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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