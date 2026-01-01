Hasta un 69% de descuento en MySpeed

Despliega MySpeed con un solo clic.

Rastreador de pruebas de velocidad de internet autohospedado que ejecuta pruebas automatizadas y visualiza tu historial de conexión a lo largo del tiempo.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega MySpeed con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con MySpeed

MySpeed es una herramienta ligera y autoalojada de monitorización de pruebas de velocidad que rastrea continuamente el rendimiento de tu conexión a internet. Ejecuta pruebas de velocidad automatizadas con una programación configurable utilizando Ookla, LibreSpeed o Cloudflare, y luego almacena los resultados localmente en una base de datos SQLite para que puedas analizar las tendencias a lo largo de días, semanas y meses.

Más allá de las mediciones brutas, MySpeed proporciona gráficos interactivos, una política de retención de datos configurable, notificaciones de comprobación de estado a través de correo electrónico, Signal, WhatsApp o Telegram, y métricas opcionales de Prometheus para su integración en pilas de observabilidad existentes. Todos los datos permanecen en tu propio servidor — sin análisis de terceros, sin dependencia de la nube y sin tarifas por prueba.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de MySpeed

Pruebas de velocidad automatizadas

Programa pruebas recurrentes usando expresiones cron para que la calidad de tu conexión se supervise continuamente sin intervención manual.

Múltiples proveedores de pruebas

Elige entre Ookla, LibreSpeed y Cloudflare como tu backend de prueba de velocidad para obtener resultados precisos y comparables del proveedor en el que confías.

Gráficos históricos

Visualiza las tendencias de descarga, subida y ping en rangos de tiempo configurables para detectar patrones de degradación y responsabilizar a tu ISP.

Notificaciones de salud

Recibe alertas a través de correo electrónico, Signal, WhatsApp o Telegram cuando tu conexión cae por debajo de los umbrales definidos.

Métricas de Prometheus

Exporta los resultados de las pruebas de velocidad como métricas de Prometheus para integrar con los paneles de Grafana junto con la monitorización de tu otra infraestructura.

¿Por qué ejecutar MySpeed en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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