Implementa Invio con un solo clic.
Sistema de facturación minimalista autohospedado para autónomos y equipos pequeños sin cuotas de suscripción.
Elige un plan VPS para Invio
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Invio
Invio es una aplicación de facturación rápida y enfocada, diseñada para autónomos y pequeños equipos que necesitan una facturación profesional sin la complejidad de las plataformas CRM completas. Cubre el flujo de trabajo central de la facturación: gestión de catálogos de productos, creación de facturas y enlaces seguros sin contraseña para el acceso de los clientes, todo en una interfaz limpia y ligera que se carga al instante incluso en hardware modesto.
Alojar Invio por tu cuenta en tu propio VPS significa que tus datos financieros nunca tocan un servidor de terceros, sin tarifas por factura ni costes de suscripción. El historial de facturas, los catálogos de productos y los registros de clientes se almacenan en una base de datos SQLite incrustada en tu propia infraestructura, lo que te da la propiedad completa de tus registros comerciales.
Funciones clave de Invio
Catálogo de productos
Mantén un catálogo de servicios y artículos con categorías para que los artículos de línea puedan añadirse a nuevas facturas en segundos con precios y descripciones autocompletados.
Enlaces para clientes sin contraseña
Comparte facturas a través de enlaces seguros que los clientes pueden abrir sin crear una cuenta, eliminando la fricción del proceso de revisión de pagos.
Compatibilidad multi-idioma
Traducciones completas de la interfaz para inglés, alemán, neerlandés y portugués permiten facturar a clientes internacionales en su idioma preferido.
Sin comisiones de suscripción
El autoalojamiento elimina los costes recurrentes de SaaS: paga solo por los recursos de VPS que ya utilizas, sin precios por factura o por usuario.
Arquitectura ligera
El almacenamiento con SQLite, sin un servicio de base de datos separado, mantiene la implementación sencilla y el uso de recursos mínimo en los planes VPS básicos.
¿Por qué ejecutar Invio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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