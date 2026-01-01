Despliega XBackBone con instalaciÃ³n de un solo clic.
Servidor autoalojado ligero para compartir archivos y capturas de pantalla con soporte completo para ShareX, ScreenCloud y Flameshot.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con XBackBone
XBackBone es un gestor de archivos PHP ligero y un servicio de alojamiento de imÃ¡genes diseÃ±ado en torno al popular flujo de trabajo del cargador ShareX. Suelta una captura de pantalla o un archivo en ShareX (o ScreenCloud, Flameshot o cualquier cliente compatible) y XBackBone lo aloja instantÃ¡neamente detrÃ¡s de una URL corta compartible: con vista previa de Markdown, renderizado de texto sin formato, vista de galerÃa y cuotas por usuario integradas.
Autoalojar XBackBone en un VPS reemplaza los servicios comerciales de alojamiento de imÃ¡genes y los servicios de pastebin con una infraestructura que controlas totalmente. Cuentas multiusuario, permisos basados en roles e integraciÃ³n OAuth incorporada lo hacen adecuado tanto para individuos como para pequeÃ±os equipos que desean un punto final privado para capturas de pantalla y subida de archivos.
Funciones clave de XBackBone
Subidas nativas de ShareX
Arrastra los archivos a ShareX, ScreenCloud o Flameshot y XBackBone los aloja al instante a travÃ©s de la API de carga estÃ¡ndar.
GalerÃa y vistas previas
Vista de galerÃa del navegador con miniaturas autogeneradas, ademÃ¡s de la renderizaciÃ³n en lÃnea para imÃ¡genes, vÃdeo, audio y contenido Markdown.
Cuentas multiusuario
Las cuentas por usuario con permisos basados en roles y cuotas individuales permiten a equipos o familias compartir un servidor sin que se mezclen las bibliotecas.
Enlaces pÃºblicos y privados
Cada subida genera una URL corta con protecciÃ³n con contraseÃ±a, caducidad y modos de acceso Ãºnico opcionales para contenido sensible.
Soporte para OAuth y SSO
La integraciÃ³n OAuth integrada con Google, Discord y GitLab elimina la gestiÃ³n de cuentas separada para los equipos que ya utilizan esas plataformas.
Â¿Por quÃ© ejecutar XBackBone en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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