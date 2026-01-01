Desplegar Pingvin Share con instalación en un clic.
Alternativa autohospedada a WeTransfer para compartir archivos de cualquier tamaño a través de enlaces seguros y con límite de tiempo, con protección por contraseña y sin almacenamiento de terceros.
Elige un plan VPS para Pingvin Share
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.
Todo lo que puedes crear con Pingvin Share
Pingvin Share es una moderna plataforma autoalojada para compartir archivos que te ofrece una alternativa que respeta la privacidad a WeTransfer, Dropbox Transfer y Firefox Send. Comparte archivos de cualquier tamaño a través de enlaces seguros y con límite de tiempo, con fechas de caducidad configurables, límites de visitantes y protección con contraseña, todo ello sin subirlos a servidores de terceros.
El autoalojamiento en tu VPS significa que no hay límites de tamaño de archivo impuestos por los niveles de suscripción, ni riesgo de que el contenido sea escaneado o eliminado, y un cumplimiento total de los requisitos de residencia de datos. Los enlaces de compartición inversa permiten que otros suban archivos directamente a ti, y la integración con OIDC y LDAP es compatible con los flujos de trabajo de autenticación empresarial de forma predeterminada.
Funciones clave de Pingvin Share
Sin límites de tamaño de archivo
Comparte archivos de cualquier tamaño, limitado únicamente por el espacio en disco de tu VPS, sin límites de transferencia por archivo o por mes.
Enlaces seguros de tiempo limitado
Establece fechas de caducidad y límites de visitantes en cada recurso compartido para que los enlaces dejen de funcionar automáticamente una vez que se cumplan las condiciones que hayas elegido.
Protección de contraseña
Protege los archivos compartidos sensibles con una contraseña para que solo los destinatarios previstos puedan acceder a los archivos descargados.
Reversión de Acciones
Genera enlaces de subida que permiten a otros enviarte archivos directamente sin necesidad de una cuenta o de exponer tu almacenamiento.
Autenticación empresarial
La integración de OIDC y LDAP permite a las organizaciones utilizar proveedores de identidad existentes para una gestión de acceso centralizada.
¿Por qué ejecutar Pingvin Share en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Ubicación de servidor recomendada:
Comprobando...
Lanzamiento local. Crecimiento global.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.
Garantía de reembolso de 30 días
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