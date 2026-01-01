Hasta un 69% de descuento en Pingvin Share

Desplegar Pingvin Share con instalación en un clic.

Alternativa autohospedada a WeTransfer para compartir archivos de cualquier tamaño a través de enlaces seguros y con límite de tiempo, con protección por contraseña y sin almacenamiento de terceros.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Desplegar Pingvin Share con instalación en un clic.

Elige un plan VPS para Pingvin Share

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Pingvin Share

Pingvin Share es una moderna plataforma autoalojada para compartir archivos que te ofrece una alternativa que respeta la privacidad a WeTransfer, Dropbox Transfer y Firefox Send. Comparte archivos de cualquier tamaño a través de enlaces seguros y con límite de tiempo, con fechas de caducidad configurables, límites de visitantes y protección con contraseña, todo ello sin subirlos a servidores de terceros.

El autoalojamiento en tu VPS significa que no hay límites de tamaño de archivo impuestos por los niveles de suscripción, ni riesgo de que el contenido sea escaneado o eliminado, y un cumplimiento total de los requisitos de residencia de datos. Los enlaces de compartición inversa permiten que otros suban archivos directamente a ti, y la integración con OIDC y LDAP es compatible con los flujos de trabajo de autenticación empresarial de forma predeterminada.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Pingvin Share

Sin límites de tamaño de archivo

Comparte archivos de cualquier tamaño, limitado únicamente por el espacio en disco de tu VPS, sin límites de transferencia por archivo o por mes.

Enlaces seguros de tiempo limitado

Establece fechas de caducidad y límites de visitantes en cada recurso compartido para que los enlaces dejen de funcionar automáticamente una vez que se cumplan las condiciones que hayas elegido.

Protección de contraseña

Protege los archivos compartidos sensibles con una contraseña para que solo los destinatarios previstos puedan acceder a los archivos descargados.

Reversión de Acciones

Genera enlaces de subida que permiten a otros enviarte archivos directamente sin necesidad de una cuenta o de exponer tu almacenamiento.

Autenticación empresarial

La integración de OIDC y LDAP permite a las organizaciones utilizar proveedores de identidad existentes para una gestión de acceso centralizada.

¿Por qué ejecutar Pingvin Share en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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