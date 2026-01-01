ProjectSend es una plataforma de entrega de archivos de cÃ³digo abierto, diseÃ±ada para empresas que necesitan compartir archivos con clientes especÃ­ficos en lugar de con el pÃºblico. Cada cliente obtiene su propio inicio de sesiÃ³n y solo ve los archivos que se le asignan, mientras que los administradores rastrean cada descarga, establecen fechas de caducidad para materiales sensibles y reciben notificaciones cuando los destinatarios acceden a nuevas cargas, creando una alternativa responsable y de marca a los enlaces genÃ©ricos de almacenamiento en la nube.

Alojar ProjectSend en tu VPS mantiene los archivos confidenciales de los clientes, como contratos, documentos financieros, activos de diseÃ±o, en una infraestructura que controlas totalmente, sin tarifas por usuario, sin lÃ­mites de almacenamiento y con la capacidad de personalizar la marca para que coincida con la identidad de tu negocio.