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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Manticore Search

Manticore Search es una potente base de datos de código abierto diseñada específicamente para la búsqueda. Creada en 2017 como continuación del proyecto Sphinx Search, combina la búsqueda de texto completo, la búsqueda de similitud vectorial y el análisis en tiempo real en un único motor: accesible a través del conocido protocolo MySQL o una API HTTP JSON.

A diferencia de Elasticsearch, Manticore está escrito en C++ y requiere recursos mínimos a la vez que ofrece un excelente rendimiento de consulta en miles de millones de documentos. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de búsqueda: sin tarifas por consulta, sin dependencia del proveedor y sin sobrecarga de JVM.

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Funciones clave de Manticore Search

Búsqueda de texto completo

Más de 20 operadores de búsqueda, incluyendo coincidencia aproximada, derivación y lematización, para una recuperación precisa de texto completo en grandes colecciones de documentos.

Compatible con MySQL

Conéctate usando cualquier cliente MySQL, ORM o herramienta de BI. No se requiere un nuevo SDK, y las herramientas existentes basadas en MySQL funcionan inmediatamente.

Búsqueda vectorial

El índice vectorial HNSW integrado permite la búsqueda de similitud semántica y consultas híbridas de palabras clave + vectores sin una base de datos vectorial separada.

Indexación en tiempo real

Los documentos se pueden buscar inmediatamente después de la inserción, sin retraso en la reconstrucción del índice, manteniendo los resultados actualizados en conjuntos de datos dinámicos.

Almacenamiento columnar

El formato columnar acelera el análisis, las agregaciones y la búsqueda facetada en grandes conjuntos de datos con baja sobrecarga de memoria.

¿Por qué ejecutar Manticore Search en Hostinger?

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