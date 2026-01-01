Manticore Search es una potente base de datos de código abierto diseñada específicamente para la búsqueda. Creada en 2017 como continuación del proyecto Sphinx Search, combina la búsqueda de texto completo, la búsqueda de similitud vectorial y el análisis en tiempo real en un único motor: accesible a través del conocido protocolo MySQL o una API HTTP JSON.

A diferencia de Elasticsearch, Manticore está escrito en C++ y requiere recursos mínimos a la vez que ofrece un excelente rendimiento de consulta en miles de millones de documentos. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tu infraestructura de búsqueda: sin tarifas por consulta, sin dependencia del proveedor y sin sobrecarga de JVM.