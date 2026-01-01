Hasta un 69% de descuento en Starbase 80

Implementa Starbase 80 con un solo clic.

Una página de inicio de servidor ligera y rápida para organizar enlaces a tus contenedores y servicios autoalojados.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Implementa Starbase 80 con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99
7,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Starbase 80

Starbase 80 es una página de inicio de servidor mínima y ultrarrápida para entornos Docker. Renderiza una página de inicio HTML completamente estática a partir de un archivo de configuración JSON simple, sin JavaScript en el navegador: las páginas cargan al instante sin sobrecarga de framework. Personaliza la apariencia con variables de entorno que controlan el título, el logotipo, los colores de fondo, el modo oscuro y el comportamiento de los enlaces.

A diferencia de los paneles de control con mucha integración, Starbase 80 no requiere tokens de API, acceso a la red para tus contenedores ni mantenimiento continuo: solo un archivo JSON con tus enlaces e iconos. Es compatible con Iconos de panel de control, iconos de Material Design e iconos de selfh.st de forma predeterminada, lo que facilita la creación de una página de inicio pulcra y personalizada para cualquier configuración autoalojada.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Starbase 80

Carga de páginas instantánea

Starbase 80 emite HTML estático puro sin JavaScript del lado del cliente, por lo que tu página de inicio carga en milisegundos independientemente de la carga del servidor.

Configuración impulsada por JSON

Define todos tus servicios, categorías, iconos y enlaces en un único archivo config.json: sin base de datos, sin editor de UI, sin migraciones.

Soporte de iconos completo

Utiliza Dashboard Icons, Material Design icons o selfh.st icons por su nombre, o sirve tus propios archivos de imagen desde una carpeta de montaje vinculada.

Modo oscuro integrado

Modo oscuro automático adaptado al sistema operativo con colores de fondo configurables tanto para temas claros como oscuros, utilizando valores de color de Tailwind o códigos hexadecimales.

Acceso cero a contenedores

No se requiere socket de Docker y sin integraciones de API. Starbase 80 es un lanzador de enlaces puro sin acceso de lectura a tus contenedores en ejecución.

¿Por qué ejecutar Starbase 80 en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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