Instalación de Ubooquity en un clic.
Servidor doméstico autoalojado para libros electrónicos y cómics con un lector web limpio y un feed OPDS para aplicaciones móviles.
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Todo lo que puedes crear con Ubooquity
Ubooquity es un servidor doméstico gratuito y multiplataforma para libros electrónicos, cómics, revistas y PDF. Escanea tus carpetas de biblioteca, genera miniaturas y metadatos navegables, y sirve todo a través de un lector web limpio que maneja EPUB, CBZ, CBR, PDF y más, e incluye un feed OPDS para aplicaciones de lectura móvil que prefieren su propia interfaz de usuario.
Alojar Ubooquity en un VPS mantiene tu biblioteca de lectura privada y siempre disponible, con soporte multiusuario, control de acceso basado en roles y un lector de cómics integrado basado en navegador optimizado para el paso de página a pantalla completa en ordenadores de escritorio, tabletas y teléfonos.
Funciones clave de Ubooquity
Libros electrónicos, cómics y PDFs
Biblioteca única que combina libros electrónicos (EPUB), cómics (CBZ, CBR) y documentos PDF, cada uno con lectores y visores adecuados para el formato.
Lector de cómics en el navegador
Lector de cómics a pantalla completa con paso de página, modo de doble página, zoom y marcadores. Diseñado específicamente para cómics y manga.
Fuente OPDS para aplicaciones móviles
El endpoint OPDS compatible con estándares se integra con aplicaciones de lectura de iOS y Android como Chunky, Marvin, Aldiko y otras.
Control de acceso multiusuario
Las cuentas por usuario con permisos basados en roles permiten a los hogares compartir una biblioteca mientras se mantienen las listas de lectura, el progreso y el acceso específicos para cada miembro.
Escaneo automático de biblioteca
El escáner en segundo plano detecta nuevos archivos a medida que los añades al volumen de la biblioteca, actualizando los metadatos y las miniaturas sin intervención manual.
¿Por qué ejecutar Ubooquity en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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