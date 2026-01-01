Ubooquity es un servidor doméstico gratuito y multiplataforma para libros electrónicos, cómics, revistas y PDF. Escanea tus carpetas de biblioteca, genera miniaturas y metadatos navegables, y sirve todo a través de un lector web limpio que maneja EPUB, CBZ, CBR, PDF y más, e incluye un feed OPDS para aplicaciones de lectura móvil que prefieren su propia interfaz de usuario.

Alojar Ubooquity en un VPS mantiene tu biblioteca de lectura privada y siempre disponible, con soporte multiusuario, control de acceso basado en roles y un lector de cómics integrado basado en navegador optimizado para el paso de página a pantalla completa en ordenadores de escritorio, tabletas y teléfonos.