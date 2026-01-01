Langfuse es una plataforma de ingeniería de LLM de código abierto que ofrece a los equipos una visibilidad completa de sus aplicaciones de IA. Captura trazas detalladas de cada llamada a LLM, operación de recuperación y acción de agente, lo que facilita la depuración de fallos, la medición de la latencia y la comprensión de los costes en todo tu pipeline de IA. Con integraciones para LangChain, LlamaIndex, Haystack y SDKs directos para Python y TypeScript, Langfuse funciona con prácticamente cualquier framework de IA y proveedor de modelos.

Autoalojar Langfuse mantiene todos los datos de tu aplicación —prompts, entradas del modelo, salidas y resultados de evaluación— en una infraestructura que controlas. Esto es importante cuando tus aplicaciones de IA manejan documentos sensibles, datos de clientes o lógica de negocio propietaria que no puede salir de tu entorno.