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Plataforma de ingeniería de LLM de código abierto para rastrear, evaluar y mejorar aplicaciones de IA en producción.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Langfuse

Langfuse es una plataforma de ingeniería de LLM de código abierto que ofrece a los equipos una visibilidad completa de sus aplicaciones de IA. Captura trazas detalladas de cada llamada a LLM, operación de recuperación y acción de agente, lo que facilita la depuración de fallos, la medición de la latencia y la comprensión de los costes en todo tu pipeline de IA. Con integraciones para LangChain, LlamaIndex, Haystack y SDKs directos para Python y TypeScript, Langfuse funciona con prácticamente cualquier framework de IA y proveedor de modelos.

Autoalojar Langfuse mantiene todos los datos de tu aplicación —prompts, entradas del modelo, salidas y resultados de evaluación— en una infraestructura que controlas. Esto es importante cuando tus aplicaciones de IA manejan documentos sensibles, datos de clientes o lógica de negocio propietaria que no puede salir de tu entorno.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Langfuse

Rastreo Distribuido

Captura el árbol de ejecución completo de cada llamada a LLM, uso de herramientas, recuperación y paso del agente para identificar fallos y cuellos de botella de latencia.

Administración de prompts

Versiona y colabora en las indicaciones en un solo lugar, con caché del lado del servidor para minimizar la latencia del modelo en todos los despliegues.

Flujos de evaluación

Calificar las respuestas utilizando LLM como juez, los comentarios de los usuarios o el etiquetado manual para medir sistemáticamente y mejorar la calidad de la salida.

Administración de conjuntos de datos

Crea conjuntos de pruebas y puntos de referencia a partir de trazas de producción para validar cambios antes de desplegar prompts o modelos actualizados.

LLM Zona de pruebas

Prueba y compara interactivamente configuraciones de prompts con cualquier modelo compatible sin tocar el código de la aplicación.

Integraciones de marcos

Integraciones nativas con LangChain, LlamaIndex, Haystack y más de 100 LLM a través de LiteLLM para una instrumentación directa.

¿Por qué ejecutar Langfuse en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Noel
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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